بعد شهرين من انتفاضة لبنان.. المشهد السياسي يتعثر

شهد وسط العاصمة بيروت مواجهات عنيفة مساء أمس أثر قيام مناصري حزب الله وحركة أمل بمهاجمة المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وإحراق عدد من الخيام

تحرير:وفاء بسيوني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

أنهى الحراك اللبناني شهره الثاني، وما زال حزب الله يصر على إنهاء هذا الحراك المشتعل بكل الطرق مهما كان الثمن، ورفضهم سماع صوت احتجاجات الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي التي تطالب بإنهاء كل أشكال الفساد كما تطالب بحكومة مستقلة من الاختصاصيين بعد سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، ويطالبون باستعادة المال العام الذي نهبه أركان سلطة المحاصصة الطائفية ويقدر بنحو 800 مليار دولار. إقالة الشعب حكومة الحريري قدمت للثورة اللبنانية جرعة من التفاؤل والقوة، وشعر المحتجون في الشوارع أنهم فعليًّا يمسكون بمفاصل السلطة التنفيذية.

وهذا ما جعلهم ينطلقون من هذا الإنجاز إلى المطالبة بسقوط العهد الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة لاستبدال البرلمان الحالي، بعد تأليف حكومة من الاختصاصيين مستقلة عن الأحزاب، تتولى إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اللبناني المتهالك. تميزت الانتفاضة اللبنانية بالسلمية والبعد عن الطائفية، ولم تسجل عنفا حقيقيا إلا

وهذا ما جعلهم ينطلقون من هذا الإنجاز إلى المطالبة بسقوط العهد الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة لاستبدال البرلمان الحالي، بعد تأليف حكومة من الاختصاصيين مستقلة عن الأحزاب، تتولى إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اللبناني المتهالك.



تميزت الانتفاضة اللبنانية بالسلمية والبعد عن الطائفية، ولم تسجل عنفا حقيقيا إلا عندما هاجم أنصار حركة أمل وحزب الله مسلحين بالعصي والسكاكين المتظاهرين العزل في ساحات الاعتصام ببيروت، وعندما هاجم أحد أنصار التيار الوطني الحر، تيار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، المحتجين في منطقة جل الديب بسلاحه الحربي، وأخيرًا عندما سقط علاء أبو فخر أول شهيد للثورة في خلدة برصاص مرافق أحد ضباط المخابرات اللبنانية.

حرق الخيام

وساد توتر شديد بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد انتشار فيديو يسيء إلى قيادات سياسية ومقامات دينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت مناطق وسط بيروت مساء أمس مواجهات عنيفة أثر قيام مناصري حزب الله وحركة أمل بمهاجمة المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وإحراق عدد من الخيام.

وتدفق مئات الشبان بدراجات نارية ملوحين براياتهم الحزبية والدينية قرب منطقة الاحتجاج الرئيسة في وسط بيروت مرددين هتافات طائفية، وقال الشهود إنهم ألقوا حجارة وقنابل مولوتوف على قوات الأمن بالمكان.

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وقام مناصرو حركة أمل وحزب الله مجددا بمهاجمة خيام المعتصمين وإحراق بعضها في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، فيما دفعت قوات الأمن بتعزيزات لاحتواء الموقف.

وقامت قوى الأمن اللبنانية بتعزيز وجودها وسط بيروت، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق عناصر من مناصري حركة أمل وحزب الله.



وعلى أثر هذه المواجهات قام الجيش اللبناني بتوقيف عدد من المجموعات الحزبية، فيما أفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط جرحى.



ومع تصاعد حدة المواجهات وعمليات الكر والفر، ارتفعت مكبرات صوت المساجد قرب ساحة الشهداء لتناشد مناصري أمل وحزب الله الانسحاب من الشوارع.



هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف حزب الله ساحات المتظاهرين، فسبق أن قامت جماعات موالية لحزب الله وحركة أمل بمهاجمة المحتجين المعتصمين في الميدان من قبل غضبا من هتافات تنال من زعمائها السياسيين، غير أن أحداث عنف أمس كانت ذات طبيعة طائفية واضحة.

من جانبه، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الإثنين السلطات اللبنانية للتحقيق في لجوء قوات الأمن في عطلة نهاية الأسبوع إلى استخدام ما وصفها بـ"القوة المفرطة" ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية.

وشدد كوبيتش على تويتر على أن "تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية هو أمر ضروري"، محذرًا من انزلاق الجهات كافة إلى "سلوك أكثر عنفًا".

الأزمة اللبنانية بين تفاؤل عون وضبابية المشهد



الحراك الشعبي اللبناني قلب خريطة القوى في لبنان، ولم يمهل هذه القوى وقتًا لكي تلتقط أنفاسها، لكن الأهم أنه كشف عجزا كبيرا لدى أحزاب السلطة عن السير في ركب زمن لا يصلح معه خطاب المؤامرة، في وقت ليس لدى هذه السلطة ما تقوله غير هذا الخطاب.

تأجيل المشاورات

وبالتزامن مع تصاعد الاشتباكات، ازدادت الأزمة السياسية تعقيدا بعد تأجيل الاستشارات النيابية، ورفض أكبر كتلتين مسيحيتين تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة.



وتأجلت الاستشارات النيابية مرة ثانية، ويشير قصر بعبدة إلى أن التأجيل جاء بطلب من سعد الحريري للمزيد من المشاورات بعد يومين شهدا مواجهات غير مسبوقة بين محتجين وقوات الأمن.

وتم إرجاء الاستشارات إلى الخميس المقبل في ثاني تأجيل من نوعه خلال أيام. وأعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر أن الرئيس ميشال عون "تجاوب مع تمني الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، إنه جرى تأجيل الاستشارات النيابية تفاديا لمشاكل دستورية ووطنية.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لسعد الحريري: "تأجيل الاستشارات لأيام معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا".



وضجت الساعات التي سبقت تأجيل الاستشارات النيابية بالإشارات لاحتمالات ومفاجآت شتى، منها احتمال ذهاب الحريري الذي كان منتظرًا تكليفه، إلى ‏تسمية شخصية غيره لرئاسة الحكومة، قد تكون امرأة من التكنوقراط ممن يمتلكن باعًا طويلا في الشأن الاقتصادي.

وشدد مراقبون على وجود تباعد كبير بين خيار الحريري تشكيل حكومة كفاءات، ‏والخيار الداعي لتشكيل حكومة تجمع بين ‏السياسيين والتكنوقراط‎.

وتوقّع محللون أن تستغرق الحكومة أشهرًا لعبور حقل الألغام ‏السياسية، إلا إذا طرأ أمر الاتفاق السريع على تشكيل الحكومة ضمن مهلة لا تتجاوز أسابيع قليلة، ‏لاسيما أن هناك من يتحدث عن ليونة يمكن أن تطرأ في أية لحظة.

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وكانت المشاورات النيابية قد تم تأجيلها منذ أسبوع، بحسب ما أعلنه الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت ترجح المؤشرات ترشيح سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ورئيس الحكومة المستقيل مرة أخرى لشغل المنصب، بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري، استقالتها منذ أسابيع، استجابة للاحتجاجات المناهضة لها.