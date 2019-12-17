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بعد شهرين من انتفاضة لبنان.. المشهد السياسي يتعثر

شهد وسط العاصمة بيروت مواجهات عنيفة مساء أمس أثر قيام مناصري حزب الله وحركة أمل بمهاجمة المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وإحراق عدد من الخيام
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
أنهى الحراك اللبناني شهره الثاني، وما زال حزب الله يصر على إنهاء هذا الحراك المشتعل بكل الطرق مهما كان الثمن، ورفضهم سماع صوت احتجاجات الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي التي تطالب بإنهاء كل أشكال الفساد كما تطالب بحكومة مستقلة من الاختصاصيين بعد سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، ويطالبون باستعادة المال العام الذي نهبه أركان سلطة المحاصصة الطائفية ويقدر بنحو 800 مليار دولار. إقالة الشعب حكومة الحريري قدمت للثورة اللبنانية جرعة من التفاؤل والقوة، وشعر المحتجون في الشوارع أنهم فعليًّا يمسكون بمفاصل السلطة التنفيذية.
وهذا ما جعلهم ينطلقون من هذا الإنجاز إلى المطالبة بسقوط العهد الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة لاستبدال البرلمان الحالي، بعد تأليف حكومة من الاختصاصيين مستقلة عن الأحزاب، تتولى إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اللبناني المتهالك. تميزت الانتفاضة اللبنانية بالسلمية والبعد عن الطائفية، ولم تسجل عنفا حقيقيا إلا
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برهم صالح

الرئيس العراقي يناور حراك الشارع بـ«الكتلة الأكبر»

دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء، بعد استقالة عادل عبدالمهدي في 29 نوفمبر الماضي تحت ضغط الشارع. يواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فهناك ضغط شعبي على ضرورة أن يكون قائد الحكومة الجديد شخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم. ورغم تداول عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة إلا أن الحراك العراقي أعلن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة عبدالمهدي.
البوعزيزي

في ذكرى انطلاق الثورة التونسية لا يزال الحلم قائمًا

تحل اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، الذكرى التاسعة لانطلاق شرارة الثورة التونسية، بعدما قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي مفجر الثورة بإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجًا على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق شرطية صفعته أمام الملأ. توفي البوعزيزي في 4 يناير 2011 بسبب الحروق، وأصبحت وفاته دافعا أكبر لاستمرار المظاهرات الشعبية في عموم تونس، والتي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بعد شهر واحد من حادث البوعزيزي.
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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

صدر اليوم الثلاثاء، مرسوم ينص على تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فيما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد أدت اليمين الدستورية، في وقت سابق اليوم، أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتضم الحكومة الجديدة 3 عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، وغدير أسيري، ومريم العقيل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
مظاهرات العراق

محتجون يغلقون حقلا نفطيا جنوب العراق

أغلق محتجون، اليوم الثلاثاء، حقلا نفطيا جنوب العراق، كما منعوا وصول الموظفين إليه، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. يذكر أن متظاهرين أغلقوا، أول من أمس الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوب العراق، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم".
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التظاهر -في -لبنان (4)

ملثمون يقتحمون ساحات التظاهر في بيروت ويحرقون خيام المعتصمين

أقدمت مجموعات من الأشخاص تضم المئات ومعظمهم من الملثمين، الليلة، على اقتحام ساحتي التظاهر المركزيتين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت (الشهداء ورياض الصلح) وقاموا بإحراق عدد من خيام الاعتصام التي يستخدمها المحتجون للمبيت، في ما سارعت قوات مكافحة الشغب إلى التصدي لهم عبر إطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع على نحو أجبرهم على التراجع بشكل مؤقت. وبدا واضحا أن تلك المجموعات تنتمي لأحزاب بعينها حيث رددوا الشعارات المميزة لها، وأنهم قدموا من منطقة (الخندق الغميق) القريبة من ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة، ودخلوا في اشتباك عنيف مع القوى الأمنية، حيث رشقوا عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب بحجارة كثيفة، كما استخدموا مفرقعات نارية أحدثت تفجيرات مدوية في وسط بيروت.
المظاهرات- في- لبنان (3)

قنابل الغاز VS الحجارة.. الأمن يطارد المتظاهرين في شوارع بيروت

شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم السبت، مطاردات واسعة النطاق بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين كانوا قد تجمعوا في وقت سابق أمام مقر مجلس النواب بساحة النجمة، حيث تراجع المتظاهرون إلى ساحة الشهداء تحت وطأة القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها القوى الأمنية بكثافة شديدة، وعلت سماء وسط بيروت سحب كثيفة من دخان القنابل المسيلة للدموع الذي أطلق بغزارة في الشوارع القريبة من مقر المجلس النيابي ووصل إلى ساحات التظاهر الرئيسية، لا سيما ساحة الشهداء، في ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 5 مصابين جراء الاشتباكات ونقلهم إلى المستشفيات القريبة بالمنطقة.
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لبنان ينتحر.. أرقام مخيفة وقلق من التحول إلى ظاهرة

شهد لبنان في الآونة الأخيرة العديد من حالات الانتحار، هذا البلد الذي يعيش أزمة حادة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراكم الديون، أدت إلى حركة احتجاجات ضد الطبقة السياسية، مستمرة منذ ما يقرب من شهرين. ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم في ظل أزمة سيولة حادة مع وجود سعرين لصرف الدولار وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وبات آلاف اللبنانيين يجدون أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو الاقتطاع من رواتبهم وهو ما يهدد حياتهم المعيشية. دفعت هذه الأوضاع هذا الشعب الذي يعيش ثلثه تحت خط الفقر، بعض الأشخاص إلى وضع حد لحياتهم.
التظاهر -في -لبنان (4)

الأزمة اللبنانية بين تفاؤل عون وضبابية المشهد

"المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين"، بهذه الكلمات عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عما هو قادم حاملا الكثير من التفاؤل في محاولة لطمأنة الشارع اللبناني بقرب انتهاء الأزمة التي يشهدها لبنان منذ ما يقرب من شهرين. جرعة التفاؤل هذه يبدو أنها في غير محلها، نظرا لاستمرار اشتعال الشارع، حيث يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إغلاق المرافق والمؤسسات العامة وقطع الطرق، مع استمرار أزمة تكليف رئيس للحكومة التي لم تراوح مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة سعد الحريري، تحت ضغط الشارع.
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