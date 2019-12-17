الهلال يصطدم بفلامنجو في مونديال الأندية

لم يبلغ لاعبو الهلال الجنة بعد، لكن فوزهم على فلامنجو قد يقرّبهم خطوة من ذلك، من خلال بلوغ نهائي تاريخي لمواجهة ليفربول بطل أوروبا أو مونتيري بطل الكونكاكاف

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

الهلال السعودي

يدخل الهلال السعودي الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2019، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7.30، مستعيداً الماضي في مواجهة مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس، بأمل البناء للمستقبل وتجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي نحو النهائي. وسيكون الفريق السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام فرصة أن يصبح ثالث فريق عربي يبلغ نهائي البطولة المقامة في قطر، بعد الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن) والعين الإماراتي (خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد)، عندما يلاقي على استاد خليفة الدولي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.

ويخوض الهلال نصف النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف للمهاجم الفرنسي البديل بافيتيمبي جوميس، بينما يبدأ فلامنجو المشاركة من نصف النهائي.وعلى رغم أنّ فلامنجو هو المرشح نظرياً، بالنظر إلى فارق الخبرة والتاريخ، للتأهل في مشاركته الأولى أيضاً، يأمل الهلال في البناء على ما