رياضة

الهلال يصطدم بفلامنجو في مونديال الأندية

لم يبلغ لاعبو الهلال الجنة بعد، لكن فوزهم على فلامنجو قد يقرّبهم خطوة من ذلك، من خلال بلوغ نهائي تاريخي لمواجهة ليفربول بطل أوروبا أو مونتيري بطل الكونكاكاف
١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
يدخل الهلال السعودي الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2019، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7.30، مستعيداً الماضي في مواجهة مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس، بأمل البناء للمستقبل وتجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي نحو النهائي. وسيكون الفريق السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام فرصة أن يصبح ثالث فريق عربي يبلغ نهائي البطولة المقامة في قطر، بعد الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن) والعين الإماراتي (خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد)، عندما يلاقي على استاد خليفة الدولي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.
ويخوض الهلال نصف النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف للمهاجم الفرنسي البديل بافيتيمبي جوميس، بينما يبدأ فلامنجو المشاركة من نصف النهائي.وعلى رغم أنّ فلامنجو هو المرشح نظرياً، بالنظر إلى فارق الخبرة والتاريخ، للتأهل في مشاركته الأولى أيضاً، يأمل الهلال في البناء على ما
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السد

قمة عربية في مونديال الأندية بين الترجي والسد

في مباراة لم يكن أي منهما يريد الوصول إليها، سيصطدم الترجي التونسي والسد القطري اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 4.30، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية، ويلتقي الفريقان على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، في مواجهة يمكن وصفها بأنها لقاء تضميد الجراح. وقبل بداية البطولة، لم يكن أي من الفريقين يتمنى خوض هذه المباراة التي تعتبر مواجهة للترضية فقط خاصة وأن الصراع فيها يدور على الهروب من المركز قبل الأخير، وعاند الحظ كل من الفريقين في مباراته بالدور الثاني للبطولة، ليجد الفريقان نفسهما في المواجهة سويا على المركز الخامس.
بيراميدز (1)

بيراميدز في نزهة أمام الجونة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجى، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وإبراهيم السودانى، بينما سيكون محمد إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
كريم العراقي - المصري

المصري ضيفًا ثقيلآ على إنبي في الدوري

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق سامي، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وأيمن العقاد، بينما سيكون أمير السيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الهلال-السعودى

تركي آل الشيخ يعلق على تأهل الهلال لنصف النهائي

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على فوز الهلال السعودي اليوم السبت، وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وما نيل المطالب بـ(الترجي)، ولكن تؤخذ الدنيا ( هلالا )". ونجح فريق الهلال في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2019.
اتلتيكو-مدريد-وخيتافى (2)

أتلتيكو مدريد يخشى الوداع المبكر لدوري الأبطال

تختتم اليوم مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا، وستكون البداية من المجموعة الثالثة، عندما يستقبل دينمو زغرب نظيره مانشستر سيتي على ملعب ماكسيمير ستاديون الساعة 7:55 مساءً، والثانية في نفس الموعد بين شاختار وأتلانتا على دونباس أرينا، وضمن السيتي التأهل في الصدارة برصيد 11 نقطة، بينما يوجد شاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويملك زغرب 5 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل أتلانتا الترتيب بـ4 نقاط، وتملك الفرق الثلاثة فرصة للتأهل لدور الـ16، وفي المجموعة الأولى يستقبل باريس سان جيرمان نظيره جالطة سراي الساعة 10:00 مساءً على ملعب حديقة الأمراء.
هازارد

هازارد: صلاح وثنائي ليفربول الأحق بالكرة الذهبية

كشف الدولي البلجيكي إيدين هازرد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وفان دايك مدافع الريدز هما الأحق بجائزة أفضل لاعب في العالم. وقال هازارد في تصريحات لـ صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أرى أن الكرة الذهبية هذا العام يجب أن تُمنح لأحد لاعبي ليفربول، ماني أو صلاح أو فان دايك، فهم يستحقونها". وتحدث هازارد عن أزمة زميله كريم بنزيمة مع منتخب بلاده فرنسا وعدم استدعائه لـ 4 سنوات، حيث قال: "بنزيمة هو أفضل مهاجم في العالم الآن".
الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال السعودي بطل آسيا للمرة الثالثة في تاريخه

توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد، وذلك بعد تغلبه خارج ميدانه على أوراوا ريد دايموندز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما، ليحرز الهلال اللقب القاري الثالث في تاريخه والأول منذ عام 2000، وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، بتفوق الهلال بهدف في الرياض، قبل أن يحقق انتصارًا غاليا على الأراضي اليابانية بهدفي سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقتين (74 و90+3)، واستحق الهلال الفوز ذهابًا وإيابًا، وهي سابقة للمرة الأولى خلال المباريات النهائية بدوري الأبطال.
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