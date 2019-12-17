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الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وشبورة

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 21 شبين الكوم 11 21طنطا 11 20دمنهور 11 20الإسكندرية 11 21بلطيم 12 20مطروح 12 20السلوم 10 20 سيوة 09 19 بورسعيد 15 19دمياط 13 19الزقازيق 12 21الإسماعيلية 11 21السويس 11 20العريش 11 19 رفح 10 19 رأس سدر 12 21 نخل 03 15 نويبع
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محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.
مجدى يعقوب (1)

مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدي يعقوب بحدائق أكتوبر

أعلنت رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون التخطيط، أنه تم مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب العالمي المقرر إقامته على قطعة الأرض بمساحة حوالي 35.67 فدان جنوب طريق الواحات بجوار أرض استاد الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 إلى 10 سنوات، من صدور أول قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع، موضحة أن الهيئة شددت على ضرورة أن تلتزم المؤسسة باستغلال كامل النسبة البنائية المسموح بها طبقا للاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، وتنفيذها خلال كامل مدة المشروع.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
مرثا -محروس (3)

عضو تنسيقية الأحزاب: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

أكدت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها. وقالت مرثا محروس: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير، وهذا ما انتبهت اليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي".
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طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

غدا طقس دافئ.. وأمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الانحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

اليوم طقس دافئ نهارا.. وأمطار على السواحل الشمالية

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (2)

الأرصاد: غدا طقس دافئ على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.
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