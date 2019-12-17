الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وشبورة

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 21 شبين الكوم 11 21طنطا 11 20دمنهور 11 20الإسكندرية 11 21بلطيم 12 20مطروح 12 20السلوم 10 20 سيوة 09 19 بورسعيد 15 19دمياط 13 19الزقازيق 12 21الإسماعيلية 11 21السويس 11 20العريش 11 19 رفح 10 19 رأس سدر 12 21 نخل 03 15 نويبع