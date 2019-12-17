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تكريم عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
عمرو عابد - صورة أرشيفية
عمرو عابد - صورة أرشيفية
كرم المركز القومي للسينما، الفنان عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث تم عرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن خطة نادي سينما المرأة لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وسلمته الفنانة سميحة أيوب درع التكريم. ويقوم عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".
وينتظر عمرو عابد عرض فيلمه "دماغ شيطان" في شهر يناير، كما يستعد لتحضير فيلم "أوقات فراغ 2". وبدأ عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، وظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم "أوقات فراغ"، وبعدها بعام شارك في
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غادة عبد الرازق تستعد للسباق الرمضاني بـ«السلطانة»

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الدرامي في رمضان 2020، وهو يحمل اسم مؤقت "السلطانة" وينتمي للدراما الصعيدية، وتتعاون فيه مع المنتج ممدوح شاهين متجاوزة كل الخلافات التي حدثت بينهما ووصلت لساحات المحاكم. وشاركت غادة عبد الرازق في رمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" من بطولة مجدي كامل وأحمد صفوت وسلمى أبو ضيف ومن إنتاج محمود شميس وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد كامل في أولي تجاربها الإخراجية.
المخرج- ياسر -زايد (5)

أشرف زكي يكشف موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر من السيدة نفيسة، على أن يقدم واجب العزاء يوم الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم. وتوفي اليوم المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عاما داخل أحد المستشفيات بالمعادي، إثر صراع مع المرض قبع على إثره بالعناية المركزة لمدة 10 أيام. ولد في 24 مارس 1971، وهو ابن المؤلف الكبير محسن زايد، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها "ساكن قصادي، الغول"، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة ومسلسلات.
المخرج- ياسر -زايد (7)

وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عامًا

أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عاما داخل أحد المستشفيات بالمعادي، إثر صراع مع المرض قبع على إثره بالعناية المركزة لمدة 10 أيام. ولد في 24 مارس 1971، وهو ابن المؤلف الكبير محسن زايد، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها "ساكن قصادي، الغول"، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات ، وإخراج أول فيلم روائي طويل فيلم "علمني الحب" عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها "هبة رجل الغراب، بنت بنوت" وآخر أعماله مسلسل "الضاهر".
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اصحاب-السعاده (1)

«أصحاب السعادة» تنافس على جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي

شارك اليوم قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالعرض المسرحي "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، وتمثيل تغريد النجار، عبد الرحمن أحمد، نهلة عصام، حسن السيد، بسمة يسرى، محمد عصام، إسراء أبو زيد، شيرين يسرى، رنا أمير، ليلة عدنان، شريف إسماعيل، عبد الغنى حمدى، دنيا إبراهيم، محمد فهمى، إضاءة محمود حجاج، تأليف موسيقى وبيانو أحمد نبيل سيد، ديكور محمود صلاح، ملابس ندى إبراهيم، مساعد مخرج محمد عبد المنعم، إخراج محمد هشام.
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (6)

النبوي يتذكر الراحلين.. تفاصيل افتتاح «الإسكندرية المسرحي العربي»

افتتحت الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته ليوم 8 من الشهر الجاري، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية والعربية المشاركة على المسرح الكبير والصغير، علي مدار أيام المهرجان، وحرص على الحضور وزيرة الثقافة إيناس عيد الدايم، إلى جانب تواجد عدد من الفنانين منهم أشرف زكي وخالد النبوي ومحمد صبحي ولقاء الخميسي ومنذر رياحنة وداوود حسين. بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها قدمت الدفعة الأولى من معهد فنون مسرحية مجموعة من العروض المسرحية المختلفة تحمل اسم "الحلم"، ونالت إعجاب الجمهور، وتفاعلوا معها بالتصفيق.
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (1)

نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
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