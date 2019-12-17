تكريم عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

عمرو عابد - صورة أرشيفية

كرم المركز القومي للسينما، الفنان عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث تم عرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن خطة نادي سينما المرأة لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وسلمته الفنانة سميحة أيوب درع التكريم. ويقوم عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".

وينتظر عمرو عابد عرض فيلمه "دماغ شيطان" في شهر يناير، كما يستعد لتحضير فيلم "أوقات فراغ 2". وبدأ عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، وظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم "أوقات فراغ"، وبعدها بعام شارك في