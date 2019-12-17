إعفاء كوريا الشمالية من عقوبات بـ3 ملايين دولار

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية - صورة أرشيفية

منح مجلس الأمن الدولي إعفاء من العقوبات بقيمة 3 ملايين دولار مفروضة على كوريا الشمالية، لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل شحن المواد اللازمة لبرامج الرعاية الصحية في كوريا الشمالية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي وافقت على طلب اليونيسيف بإعفاء المواد، اللازمة لإيصال إمدادات المياه الآمنة للجماعات والأطفال، لأغراض برامج الرعاية الصحية والنظافة الصحية التابعة لها.

يذكر أن ما مجموعة 56 من المواد المقدرة قيمتها بـ3 ملايين دولار، تلقت إعفاءات من العقوبات، لتشمل المبردات اللازمة لحفظ لقاحات المناعة والمواد الضرورية لتوفير المياه الآمنة للكوريين الشماليين. ودخلت الإعفاءات من العقوبات حيز التنفيذ بدءا من 9 ديسمبر الجاري وتظل سارية حتى 9 يونيو من العام المقبل.من ناحية

يذكر أن ما مجموعة 56 من المواد المقدرة قيمتها بـ3 ملايين دولار، تلقت إعفاءات من العقوبات، لتشمل المبردات اللازمة لحفظ لقاحات المناعة والمواد الضرورية لتوفير المياه الآمنة للكوريين الشماليين. ودخلت الإعفاءات من العقوبات حيز التنفيذ بدءا من 9 ديسمبر الجاري وتظل سارية حتى 9 يونيو من العام المقبل.



من ناحية أخرى، قدمت روسيا إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا كبديل لوثيقة اقترحتها ألمانيا وبلجيكا والكويت. ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم، عن مصدر بالأمم المتحدة قوله: "إن مجلس الأمن الدولي يدرس الوثيقتين، ومن المتوقع طرحهما للتصويت هذا الأسبوع".



وكانت ألمانيا وبلجيكا والكويت قد صاغت مشروع قرار لمدة عام يسمى بالعمليات عبر الحدود، والمعني بإيصال المساعدات الإنسانية تحت سيطرة الأمم المتحدة.



