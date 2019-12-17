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إعفاء كوريا الشمالية من عقوبات بـ3 ملايين دولار

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية - صورة أرشيفية
كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية - صورة أرشيفية
منح مجلس الأمن الدولي إعفاء من العقوبات بقيمة 3 ملايين دولار مفروضة على كوريا الشمالية، لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل شحن المواد اللازمة لبرامج الرعاية الصحية في كوريا الشمالية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي وافقت على طلب اليونيسيف بإعفاء المواد، اللازمة لإيصال إمدادات المياه الآمنة للجماعات والأطفال، لأغراض برامج الرعاية الصحية والنظافة الصحية التابعة لها.
يذكر أن ما مجموعة 56 من المواد المقدرة قيمتها بـ3 ملايين دولار، تلقت إعفاءات من العقوبات، لتشمل المبردات اللازمة لحفظ لقاحات المناعة والمواد الضرورية لتوفير المياه الآمنة للكوريين الشماليين. ودخلت الإعفاءات من العقوبات حيز التنفيذ بدءا من 9 ديسمبر الجاري وتظل سارية حتى 9 يونيو من العام المقبل.من ناحية
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ابراهيم نصر الدين

أستاذ علوم سياسية: الاتفاق التركي الليبي لا قيمة له

التقت «التحرير» الأستاذ الدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، لأخذ رأيه بشأن الاتفاق التركي الليبي، والوضع الحالي في دولة الجوار، وما ستؤول إليه الأوضاع، وكان لنا الحوار التالي، الذي أكد فيه على أن أردوغان يعجز عن المواجهة العسكرية، وأن هناك تنسيق إيطالي تركيا في ليبيا، والعالم كله ضد أنقرة، متوقعا أن الجيش الوطني الليبي سيدخل طرابلس قريبا، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية سيهرب.
اردوغان والسراج - ليبيا

الاتفاق التركي الليبي.. أنقرة تعادي مصر في البحر المتوسط

في 27 نوفمبر الماضي، أبرمت تركيا ممثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان وليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، مذكرتي تفاهم حول مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، فضلا عن تعاون واتفاق أمني، أعلنت بموجبه أنقرة أنها مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق، وهو الاتفاق الذي لاقى اعتراضا من مصر واليونان وقبرص، معتبرة أنه غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي.
برويز مشرف

الحكم بإعدام رئيس باكستان السابق بتهمة الخيانة العظمى

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، على الرئيس السابق برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن محكمة خاصة، شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لـ3 أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور. وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف.
اردوغان (1)

قبرص: مستمرون في مواجهة الاستفزازات التركية «بحذر»

أكد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، اليوم الثلاثاء، استمرار بلاده في مواجهة الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص "بحذر"، قائلا: "إن الرد على هذه الاستفزازات بالطريقة التي تستخدمها أنقرة سيكون أمرا خاطئا، نلحظ نتائج إيجابية لما نقوم به على مستويات مختلفة، لكن في الوقت نفسه نشهد انتهاكا مستمرا للقانون من جانب تركيا التي تريد زعزعة استقرار المنطقة". وتحدث وزير الدفاع القبرصي أيضا حول التصعيد والاستفزازات المستمرة الصادرة عن تركيا، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إي).
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اردوغان (3)

أردوغان: إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وجاءت كلمة أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ذكر: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، متابعا: "الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءً يوما بعد يوم، والعالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته".
دونالد ترامب

ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيخسر كل شيء إذا تصرف بعدوانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيخسر كل شيء إذا تصرّف بطريقة عدوانية، مطالبًا بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية كما وَعدَت، إذ كتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «كيم جونج أون ذكي جدًا وسيخسر كثيرًا جدًا، كل شيء في الواقع، إذا تصرّف بطريقة عدوانية. لقد وقّع اتفاقًا قويًا لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة. لن يريد أن ينهي علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو يقحم مسألة الانتخابات في الأمر».
القوات-البحرية-المصرية

ختام التدريب البحري المصري الروسي «جسر الصداقة 2019»

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 2019 بنطاق الأسطول الشمالى بمسرح عمليات البحر المتوسط، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بالمسرح، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، وشارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية من الجانب المصري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسي عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.
قصف-سوريا

«بينهم أطفال».. مقتل 9 مدنيين في قصف شمال سوريا

قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إنه تم قتل 9 مدنيين، بينهم 8 أطفال دون الـ15 من العمر، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب في شمال سوريا، مضيفًا أن القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج الأطفال منها في تل رفعت في ريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن القتلى من النازحين الذين فروا من منطقة عفرين الكردية مع سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عليها عام 2018، بحسب العربية.
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