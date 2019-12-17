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وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

تحرير:محمد مصباح ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
وزير القوى العاملة محمد سعفان - صورة أرشيفية
وزير القوى العاملة محمد سعفان - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.
من جانبها، ذكرت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس: "في ظل التحديدات التي يشهدها العالم كان لا بد أن ننظم ملتقى شبابي للتفكير خارج الأطر المعهودة، ونحن نتجه لتحفيز ريادة الأعمال لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لخلق بيئة تمكن الشباب من أجل بناء شركات لأن الشباب هو مصدر ثورتنا".يذكر أن سعفان أعلن،
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طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وشبورة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
مجدى يعقوب (1)

مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدي يعقوب بحدائق أكتوبر

أعلنت رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون التخطيط، أنه تم مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب العالمي المقرر إقامته على قطعة الأرض بمساحة حوالي 35.67 فدان جنوب طريق الواحات بجوار أرض استاد الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 إلى 10 سنوات، من صدور أول قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع، موضحة أن الهيئة شددت على ضرورة أن تلتزم المؤسسة باستغلال كامل النسبة البنائية المسموح بها طبقا للاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، وتنفيذها خلال كامل مدة المشروع.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
مرثا -محروس (3)

عضو تنسيقية الأحزاب: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

أكدت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها. وقالت مرثا محروس: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير، وهذا ما انتبهت اليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي".
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بطالة

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للحد من البطالة

توجه صلاح شوقي عقيل عضو مجلس النواب عن دائرة طما بسوهاج، بطلب مناقشة عامة، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من معدلات البطالة، قائلا: "تمتلك محافظة سوهاج فرص استثمارية جيدة، نظرا لتوسطها محافظات الصعيد، فالمحافظة تبعد 500 كيلو تقريبا عن القاهرة، كما تبعد نفس المساحة عن أسوان أقصى الجنوب، وترتبط المحافظة بشبكة طرق حديثة مع المحافظات المجاورة، ويوجد بها مطار دولي، وطريق يربطها بميناء سفاجا البحري، تصلح لإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب".
اقتصاد

تفاصيل التقرير الإحصائي الثاني لمؤشرات أهداف التنمية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تم قياسها، ويسلط الضوء على الفجوات التي تتعلق ببعض المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفا، 169 غاية، و244 مؤشرا تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.
الفريق-اسامة-ربيع

الفريق أسامة ربيع يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفيرة لينا ليند سفيرة النرويج، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية. في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بسعادة سفيرة النرويج، مؤكدًا على اهتمام الهيئة بدعم علاقات التعاون مع الشركاء في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، معلنا استعداده التام للتعاون وتقديم كل التسهيلات الممكنة التي تكفل اتخاذ خطوات فعلية في أسرع وقت، لاسيما في المجالات المرتبطة باستراتيجية الهيئة لتطوير ترساناتها وإعادة هيكلة الشركات التابعة، فضلا عن نقل التكنولوجيا الأحدث في مجال الاستزراع السمكي.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".
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