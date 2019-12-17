وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

تحرير:محمد مصباح ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

وزير القوى العاملة محمد سعفان - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.

من جانبها، ذكرت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس: "في ظل التحديدات التي يشهدها العالم كان لا بد أن ننظم ملتقى شبابي للتفكير خارج الأطر المعهودة، ونحن نتجه لتحفيز ريادة الأعمال لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لخلق بيئة تمكن الشباب من أجل بناء شركات لأن الشباب هو مصدر ثورتنا".يذكر أن سعفان أعلن،