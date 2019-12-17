قتله ودفنه بالصحراء.. الزميل الخائن ولغز اختفاء سائق

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

جثة

7 أيام بالتمام والكمال عكف خلالها ضباط الشرطة بإدارة البحث الجانئي في مديرية أمن سوهاج على فك طلاسم اختفاء سائق مقيم بدائرة مركز أخميم، خطة بحث محكمة وضعها مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم بحثا عن طرف الخيط يقودهم إلى حل اللغز لاسيما حالة الغضب التي تسود القرية محل سكن الشخص المُبلغ باختفائه من خلال تتبع خط سره والوقوف على آخر مشاهدات له وصولا إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن زميله أجهز عليه بدافع السرقة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطار من مأمور مركز شرطة أخميم بتغيب "محمد.ص.ع" 48 عاما، سائق بشركة تعمل في مجال الخرسانة الجاهزة.جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "إسماعيل.م.ظ" 38 عاما، سائق مفصول من ذات الشركة، وأمكن ضبطه