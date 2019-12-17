جريمة

قتله ودفنه بالصحراء.. الزميل الخائن ولغز اختفاء سائق

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
جثة
جثة
7 أيام بالتمام والكمال عكف خلالها ضباط الشرطة بإدارة البحث الجانئي في مديرية أمن سوهاج على فك طلاسم اختفاء سائق مقيم بدائرة مركز أخميم، خطة بحث محكمة وضعها مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم بحثا عن طرف الخيط يقودهم إلى حل اللغز لاسيما حالة الغضب التي تسود القرية محل سكن الشخص المُبلغ باختفائه من خلال تتبع خط سره والوقوف على آخر مشاهدات له وصولا إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن زميله أجهز عليه بدافع السرقة.
البداية تعود إلى تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطار من مأمور مركز شرطة أخميم بتغيب "محمد.ص.ع" 48 عاما، سائق بشركة تعمل في مجال الخرسانة الجاهزة.جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "إسماعيل.م.ظ" 38 عاما، سائق مفصول من ذات الشركة، وأمكن ضبطه
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أمن المنافذ يحبط 7 قضايا تهرب جمركي بـ2.5 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليونين ونصف المليون جنيه.
اقراص-مخدرة (2)

جلسة صحاب وحلم مشبوه.. سقوط عصابة التامول بالمنصورة

جلسة مشبوهة على أحد المقاهي جمعت 4 عناصر إجرامية يبحثون عن جمع المال بغض الطرف عن الوسيلة فلديهم قناعة كاملة بأن "الغاية تبرر الوسيلة" عمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا الأقراص المخدرة، وتوسيع تلك الأقرص على عملائهم من متعاطيها بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظنوا أن نشاطهم سيكون خلف ستار تحركاتهم في نطاق محال إقامتهم بعيدا عن أعين الشرطة لكن ضباط مكافحة المخدرات كانت لهم بالمرصاد وأحبطت مخططهم.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

برعاية الشرطة.. جلسة صلح تنهي نزاع عائلتين في أسيوط

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لحفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
جثة-فى-شقة

دفنها بمنزله.. عامل يضرب شقيقته حتى الموت بالبحيرة

جريمة قتل بشعة دارت أحداثها في قرية الطابية بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إذ أقدم عامل على ضرب شقيقته التي تعاني من مرض نفسي حتى الموت، جلس بجوار جثة شقيقته يفكر في حيلة للتخلص منها حتى هداه تفكيره إلى دفن جثتها داخل حفرة بالمنزل ثم أبلغ أصدقائه بجريمته وفر هاربا. تلقى العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز كفر الدوار، بلاغًا من أهالي قرية الطابية يفيد بقتل "أحمد. م"، عامل محارة لشقيقته "عزة" 32 سنة ربة منزل، ودفنها داخل منزله بالقرية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث المركز، وتبين وجود جثة المجني عليها داخل حفرة بمنزل اسرتها.
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جثة

لزواجها من آخر.. عامل يقتل «أم أولاده» في الشرقية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة على يد طليقها بمدينة العاشر من رمضان لزواجها من شخص آخر، وإقامته معها بذات الشقة المقيمة فيها مع طفليها، والتي تركها لهم طليقها للإقامة فيها بعد الانفصال. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، بلاغا بوفاة "إيمان. ي"، 32 عاما، ربة منزل، مقيمة بالمجاورة 11 بالعاشر من رمضان، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة.
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«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
جثة طفل

مسنة تقتل حفيدة زوجها بـ«شاكوش» في أطفيح

طفلة لم تتجاوز الـ4 سنوات، وقفت على «عتبة» منزل جدها لزيارته إلا أنها فوجئت بتصرف غريب من زوجة جدها التي اقتربت من الـ60 عامًا، حيث اعتدت عليها بالضرب بـ«شاكوش» على رأسها وفرت هاربة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبال طفلة عمرها 4 سنوات مصابة بجرح في فروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ واشتباه في وجود شبهة جنائية بإصابتها. التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي كشفت أن المتهمة زوجة جد الطفلة، وتعدت عليها بالضرب لمنعها من رؤية جدها وزيارته مرة أخرى.
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«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
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