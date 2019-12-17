جريمة

برعاية الشرطة.. جلسة صلح تنهي نزاع عائلتين في أسيوط

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
جلسة صلح
جلسة صلح
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لحفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
تركزت الخطة الموضوعة على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين؛ إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة إلى انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عقدت
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أمن المنافذ يحبط 7 قضايا تهرب جمركي بـ2.5 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليونين ونصف المليون جنيه.
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جلسة صحاب وحلم مشبوه.. سقوط عصابة التامول بالمنصورة

جلسة مشبوهة على أحد المقاهي جمعت 4 عناصر إجرامية يبحثون عن جمع المال بغض الطرف عن الوسيلة فلديهم قناعة كاملة بأن "الغاية تبرر الوسيلة" عمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا الأقراص المخدرة، وتوسيع تلك الأقرص على عملائهم من متعاطيها بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظنوا أن نشاطهم سيكون خلف ستار تحركاتهم في نطاق محال إقامتهم بعيدا عن أعين الشرطة لكن ضباط مكافحة المخدرات كانت لهم بالمرصاد وأحبطت مخططهم.
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قتله ودفنه بالصحراء.. الزميل الخائن ولغز اختفاء سائق

7 أيام بالتمام والكمال عكف خلالها ضباط الشرطة بإدارة البحث الجانئي في مديرية أمن سوهاج على فك طلاسم اختفاء سائق مقيم بدائرة مركز أخميم، خطة بحث محكمة وضعها مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم بحثا عن طرف الخيط يقودهم إلى حل اللغز لاسيما حالة الغضب التي تسود القرية محل سكن الشخص المُبلغ باختفائه من خلال تتبع خط سره والوقوف على آخر مشاهدات له وصولا إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن زميله أجهز عليه بدافع السرقة.
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دفنها بمنزله.. عامل يضرب شقيقته حتى الموت بالبحيرة

جريمة قتل بشعة دارت أحداثها في قرية الطابية بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إذ أقدم عامل على ضرب شقيقته التي تعاني من مرض نفسي حتى الموت، جلس بجوار جثة شقيقته يفكر في حيلة للتخلص منها حتى هداه تفكيره إلى دفن جثتها داخل حفرة بالمنزل ثم أبلغ أصدقائه بجريمته وفر هاربا. تلقى العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز كفر الدوار، بلاغًا من أهالي قرية الطابية يفيد بقتل "أحمد. م"، عامل محارة لشقيقته "عزة" 32 سنة ربة منزل، ودفنها داخل منزله بالقرية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث المركز، وتبين وجود جثة المجني عليها داخل حفرة بمنزل اسرتها.
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مباحث-مصنفات

«المصنفات» تنهي حلم «قناة الست» في الطالبية

ألقت قوات الأمن القبض على سيدة لاتهامها بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص متخذه من الشركة ستاراً لإدارة إستوديو تصوير كامل، إذ أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة" مستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلى منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.
اموال

الشرطة تكشف مخطط زوجين حاولا غسل 25 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين بالاتجار فى المخدرات وزوجته، يقيمان بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية؛ لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، بمبالغ قدرت بنحو 25 مليون جنيه، وذلك عن طريق دمجها فى مشروعات مختلفة في محاولة لإضفاء قدر من الشرعية عليها.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

الشرطة تنهي نزاع عائلتين في القوصية بأسيوط

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.

الداخلية تنزع فتيل فتنة «صدفا» في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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