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الاتفاق التركي الليبي.. أنقرة تعادي مصر في البحر المتوسط

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
أردوغان والسراج - صورة أرشيفية
أردوغان والسراج - صورة أرشيفية
في 27 نوفمبر الماضي، أبرمت تركيا ممثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان وليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، مذكرتي تفاهم حول مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، فضلا عن تعاون واتفاق أمني، أعلنت بموجبه أنقرة أنها مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق، وهو الاتفاق الذي لاقى اعتراضا من مصر واليونان وقبرص، معتبرة أنه غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي.
وتهدف تركيا من وراء هذا الاتفاق إلى زيادة نفوذها في مياه المتوسط مقابل النفوذ المصري الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التعاون والاتفاق المستمر مع قبرص واليونان اللتان تشهدان أيضا علاقات متوترة مع أنقرة.ويسعى أردوغان من خلال هذه الحركات الى زيادة التواجد التركي في المنطقة، وهو ما يظهر جليا
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ابراهيم نصر الدين

أستاذ علوم سياسية: الاتفاق التركي الليبي لا قيمة له

التقت «التحرير» الأستاذ الدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، لأخذ رأيه بشأن الاتفاق التركي الليبي، والوضع الحالي في دولة الجوار، وما ستؤول إليه الأوضاع، وكان لنا الحوار التالي، الذي أكد فيه على أن أردوغان يعجز عن المواجهة العسكرية، وأن هناك تنسيق إيطالي تركيا في ليبيا، والعالم كله ضد أنقرة، متوقعا أن الجيش الوطني الليبي سيدخل طرابلس قريبا، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية سيهرب.
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية-2

إعفاء كوريا الشمالية من عقوبات بـ3 ملايين دولار

منح مجلس الأمن الدولي إعفاء من العقوبات بقيمة 3 ملايين دولار مفروضة على كوريا الشمالية، لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل شحن المواد اللازمة لبرامج الرعاية الصحية في كوريا الشمالية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي وافقت على طلب اليونيسيف بإعفاء المواد، اللازمة لإيصال إمدادات المياه الآمنة للجماعات والأطفال، لأغراض برامج الرعاية الصحية والنظافة الصحية التابعة لها.
برويز مشرف

الحكم بإعدام رئيس باكستان السابق بتهمة الخيانة العظمى

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، على الرئيس السابق برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن محكمة خاصة، شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لـ3 أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور. وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف.
اردوغان (1)

قبرص: مستمرون في مواجهة الاستفزازات التركية «بحذر»

أكد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، اليوم الثلاثاء، استمرار بلاده في مواجهة الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص "بحذر"، قائلا: "إن الرد على هذه الاستفزازات بالطريقة التي تستخدمها أنقرة سيكون أمرا خاطئا، نلحظ نتائج إيجابية لما نقوم به على مستويات مختلفة، لكن في الوقت نفسه نشهد انتهاكا مستمرا للقانون من جانب تركيا التي تريد زعزعة استقرار المنطقة". وتحدث وزير الدفاع القبرصي أيضا حول التصعيد والاستفزازات المستمرة الصادرة عن تركيا، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إي).
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اردوغان (1)

قبرص: مستمرون في مواجهة الاستفزازات التركية «بحذر»

أكد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، اليوم الثلاثاء، استمرار بلاده في مواجهة الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص "بحذر"، قائلا: "إن الرد على هذه الاستفزازات بالطريقة التي تستخدمها أنقرة سيكون أمرا خاطئا، نلحظ نتائج إيجابية لما نقوم به على مستويات مختلفة، لكن في الوقت نفسه نشهد انتهاكا مستمرا للقانون من جانب تركيا التي تريد زعزعة استقرار المنطقة". وتحدث وزير الدفاع القبرصي أيضا حول التصعيد والاستفزازات المستمرة الصادرة عن تركيا، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إي).
ليبيا - تعبيرية

السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها لأجل غير مسمى

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم الأحد. وذكرت السفارة الليبية في بيان صحفي بثته "بوابة إفريقيا" الإخبارية، "إن سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر". وقد أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب.
علم-الاتحاد-الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

اعتبر قادة دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي. وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".
فايز-السراج

مسؤول ليبي: اتفاق السراج وأردوغان «رخيص» بين من لا يملك ومن لا يستحق

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق"، وقال في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الجمعة، إن: "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج".
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