إرهاب

30 % زيادة في العمليات الإرهابية للسيدات منذ 2013

المؤشر العالمي للإرهاب: داعش من التنظيمات الأخرى التي من المتوقع أن تلجأ إلى ظاهرة الانتحاريات في المرحلة المقبلة.. العنصر النسائي في التنظيم ينتشر في 13% من الفروع
١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
نساء داعش - صورة أرشيفية
نساء داعش - صورة أرشيفية
قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، أوضح أن ظاهرة النساء الانتحاريات شهدت ارتفاعا كبيرا بداية من عام 2013 وحتى 2018 بنسبة 30%، الرغم أن نسبة العمليات الانتحارية التي نفذتها النساء تمثل 3% من جملة العمليات الانتحارية لعام 2018، بينما شكلت 5% من عام 1985 إلى 2018، إلا أن هذه النسبة تشير إلى تصاعد اعتماد التنظيمات الإرهابية على النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية.
وأشار المرصد إلى أن هذا التناول من قِبل مركز السلام والاقتصاد، يؤكد على ما سبق أن تحدث عنه المرصد في تقاريره من تصاعد ظاهرة استقطاب النساء في التنظيمات الإرهابية خاصة مع صعود تنظيم "داعش" بداية من عام 2014، إذ أوضح المؤشر العالمي للإرهاب أن العمليات الانتحارية التي نفذت من خلال النساء قدرت بـ 200 عملية
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حركة-طالبان

مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجارين بأفغانستان

لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان وذلك وقت مرور السيارة التي كانت تقلهم صباح اليوم، وأصيب 18 شخصا آخرين إثر وقوع انفجار على أحد الطرق في مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" شمالي البلاد. وقال المتحدث متحدث باسم الشرطة الأفغانية عادل حيدر، في تصريحات لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن انفجار القنبلة وقع في منطقة أبو كاني ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وهم ثلاثة أطفال وسيدتان وخمسة رجال كانوا في طريقهم إلى حضور جنازة.
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
طالبان

أفغانستان: مقتل 25 مسلحا من طالبان جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة في إقليمي "زابل وأوروزجان" بجنوب البلاد، قائلة إن 14 عنصرا على الأقل من طالبان لقوا مصرعهم خلال غارة جوية في منطقة "شهري صفا" بإقليم "زابل"، وإنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة. كما ذكر البيان أن القوات الخاصة الأفغانية شنت، ليل أمس السبت، عملية في مدينة "ترين كوت" عاصمة إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقي".
اقرأ المزيد من الأخبار
حركة-طالبان

مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجارين بأفغانستان

لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان وذلك وقت مرور السيارة التي كانت تقلهم صباح اليوم، وأصيب 18 شخصا آخرين إثر وقوع انفجار على أحد الطرق في مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" شمالي البلاد. وقال المتحدث متحدث باسم الشرطة الأفغانية عادل حيدر، في تصريحات لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن انفجار القنبلة وقع في منطقة أبو كاني ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وهم ثلاثة أطفال وسيدتان وخمسة رجال كانوا في طريقهم إلى حضور جنازة.
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
طالبان

أفغانستان: مقتل 25 مسلحا من طالبان جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة في إقليمي "زابل وأوروزجان" بجنوب البلاد، قائلة إن 14 عنصرا على الأقل من طالبان لقوا مصرعهم خلال غارة جوية في منطقة "شهري صفا" بإقليم "زابل"، وإنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة. كما ذكر البيان أن القوات الخاصة الأفغانية شنت، ليل أمس السبت، عملية في مدينة "ترين كوت" عاصمة إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقي".
داعش

مقتل وإصابة 6 شرطيين عراقيين في مواجهات مع داعش

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية، لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إثر مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، مضيفا: "إن جنديين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش فجر اليوم ضمن منطقة الهورة بقضاء الطارمية". يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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