شعبية ترامب في ارتفاع رغم إجراءات عزله

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

ساعدت البيانات الاقتصادية الجيدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حصوله على أعلى نسب تأييد منذ انتخابه رغم قضية عزله، بحسب استطلاع نشر أمس الإثنين. ورغم أن استطلاع الرأي الذي أجرته "جامعة كوينيبياك"، أشار إلى أن نسبة التأييد لترامب بلغت 43%، إلا أن الرقم لا يزال أقل بكثير من نسب التأييد لجميع رؤساء العهد الحديث في الولايات المتحدة تقريبا في الفترة نفسها من عهدهم. وأظهر الاستطلاع الذي جرى بين 11 و15 ديسمبر أن 52% من الأميركيين لا يزالون غير راضين عن أداء ترامب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتكشف الأرقام الأخيرة عن تزايد التأييد لترامب رغم إجراءات العزل التي تهدد رئاسته، وربما يصوت مجلس النواب على عزل ترامب بتهمتي استغلال منصبه وعرقلة الكونجرس بموعد أقربه، يوم الأربعاء المقبل.وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهر استطلاع آخر لـ"كوينيبياك" أن نسبة التأييد لترامب بلغت 41% وعدم التأييد 55 في المئة،