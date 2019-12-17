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شعبية ترامب في ارتفاع رغم إجراءات عزله

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
ساعدت البيانات الاقتصادية الجيدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حصوله على أعلى نسب تأييد منذ انتخابه رغم قضية عزله، بحسب استطلاع نشر أمس الإثنين. ورغم أن استطلاع الرأي الذي أجرته "جامعة كوينيبياك"، أشار إلى أن نسبة التأييد لترامب بلغت 43%، إلا أن الرقم لا يزال أقل بكثير من نسب التأييد لجميع رؤساء العهد الحديث في الولايات المتحدة تقريبا في الفترة نفسها من عهدهم. وأظهر الاستطلاع الذي جرى بين 11 و15 ديسمبر أن 52% من الأميركيين لا يزالون غير راضين عن أداء ترامب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وتكشف الأرقام الأخيرة عن تزايد التأييد لترامب رغم إجراءات العزل التي تهدد رئاسته، وربما يصوت مجلس النواب على عزل ترامب بتهمتي استغلال منصبه وعرقلة الكونجرس بموعد أقربه، يوم الأربعاء المقبل.وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهر استطلاع آخر لـ"كوينيبياك" أن نسبة التأييد لترامب بلغت 41% وعدم التأييد 55 في المئة،
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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.
قوات-امريكية

أمريكا تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

كشفت مسئولون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الإعلان خلال أيام عن بدء سحب حوالي 4000 جندي أمريكي من أفغانستان والإبقاء على ما بين 8000 و 9000 جندي في تلك الدولة. وأشار مسئولون حاليون وسابقون بالإدارة الأمريكية إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من انضمام الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إلى المحادثات الدبلوماسية مع طالبان، وهي المحادثات التي انهارت في سبتمبر الماضي. وكان السفير خليل زاد قال يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة أوقفت المحادثات مؤقتا بعد هجوم /الأربعاء/ الماضي بالقرب من قاعدة باجرام الجوية والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الأفغان وجرح 70 آخرين.
حزب- الله

مسؤول أمريكي: حزب الله تنظيم «إرهابي وفاسد»

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بالأمس على أشخاص يعملون لمصلحة "حزب الله" تنسجم مع موقف الولايات المتحدة المتمثل في كون الحزب تنظيما إرهابيا وإجراميا فاسدا. وقال شنكر في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن نشاطات حزب الله لا تعتمد فقط على الطائفة الشيعية، ولكن على أفراد وجماعات أخرى يسهلون نشاطاته، وهم ينتمون لطوائف أخرى..مضيفا: "عندما نفرض العقوبات على أي شخص أو كيان، فإننا لا نأخذ الخلفية الدينية في الاعتبار".
مايك-بومبيو

بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
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ترامب (2)

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.
قوات-امريكية

أمريكا تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

كشفت مسئولون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الإعلان خلال أيام عن بدء سحب حوالي 4000 جندي أمريكي من أفغانستان والإبقاء على ما بين 8000 و 9000 جندي في تلك الدولة. وأشار مسئولون حاليون وسابقون بالإدارة الأمريكية إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من انضمام الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إلى المحادثات الدبلوماسية مع طالبان، وهي المحادثات التي انهارت في سبتمبر الماضي. وكان السفير خليل زاد قال يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة أوقفت المحادثات مؤقتا بعد هجوم /الأربعاء/ الماضي بالقرب من قاعدة باجرام الجوية والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الأفغان وجرح 70 آخرين.
حزب- الله

مسؤول أمريكي: حزب الله تنظيم «إرهابي وفاسد»

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بالأمس على أشخاص يعملون لمصلحة "حزب الله" تنسجم مع موقف الولايات المتحدة المتمثل في كون الحزب تنظيما إرهابيا وإجراميا فاسدا. وقال شنكر في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن نشاطات حزب الله لا تعتمد فقط على الطائفة الشيعية، ولكن على أفراد وجماعات أخرى يسهلون نشاطاته، وهم ينتمون لطوائف أخرى..مضيفا: "عندما نفرض العقوبات على أي شخص أو كيان، فإننا لا نأخذ الخلفية الدينية في الاعتبار".
مايك-بومبيو

بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
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