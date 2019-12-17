جلسة صحاب وحلم مشبوه.. سقوط عصابة التامول بالمنصورة

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

أقراص مخدرة

جلسة مشبوهة على أحد المقاهي جمعت 4 عناصر إجرامية يبحثون عن جمع المال بغض الطرف عن الوسيلة فلديهم قناعة كاملة بأن "الغاية تبرر الوسيلة" عمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا الأقراص المخدرة، وتوسيع تلك الأقرص على عملائهم من متعاطيها بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظنوا أن نشاطهم سيكون خلف ستار تحركاتهم في نطاق محال إقامتهم بعيدا عن أعين الشرطة لكن ضباط مكافحة المخدرات كانت لهم بالمرصاد وأحبطت مخططهم.

معلومات سرية وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام "أحمد. ح. ر." 29 سنة، و"إبراهيم. إ. م" 39 سنة، و"تامر. م. ع." 36 سنة، يقيمون مركز المنصورة، و"علي. ص. ع." 33 سنة عاطل مقيم أول المحلة، بالاتجار في العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم بالمنصورة.بعد تقنين الإجراءات واستصدار