جريمة

جلسة صحاب وحلم مشبوه.. سقوط عصابة التامول بالمنصورة

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
جلسة مشبوهة على أحد المقاهي جمعت 4 عناصر إجرامية يبحثون عن جمع المال بغض الطرف عن الوسيلة فلديهم قناعة كاملة بأن "الغاية تبرر الوسيلة" عمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا الأقراص المخدرة، وتوسيع تلك الأقرص على عملائهم من متعاطيها بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظنوا أن نشاطهم سيكون خلف ستار تحركاتهم في نطاق محال إقامتهم بعيدا عن أعين الشرطة لكن ضباط مكافحة المخدرات كانت لهم بالمرصاد وأحبطت مخططهم.
معلومات سرية وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام "أحمد. ح. ر." 29 سنة، و"إبراهيم. إ. م" 39 سنة، و"تامر. م. ع." 36 سنة، يقيمون مركز المنصورة، و"علي. ص. ع." 33 سنة عاطل مقيم أول المحلة، بالاتجار في العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم بالمنصورة.بعد تقنين الإجراءات واستصدار
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جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط 7 قضايا تهرب جمركي بـ2.5 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليونين ونصف المليون جنيه.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

برعاية الشرطة.. جلسة صلح تنهي نزاع عائلتين في أسيوط

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لحفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

قتله ودفنه بالصحراء.. الزميل الخائن ولغز اختفاء سائق

7 أيام بالتمام والكمال عكف خلالها ضباط الشرطة بإدارة البحث الجانئي في مديرية أمن سوهاج على فك طلاسم اختفاء سائق مقيم بدائرة مركز أخميم، خطة بحث محكمة وضعها مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم بحثا عن طرف الخيط يقودهم إلى حل اللغز لاسيما حالة الغضب التي تسود القرية محل سكن الشخص المُبلغ باختفائه من خلال تتبع خط سره والوقوف على آخر مشاهدات له وصولا إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن زميله أجهز عليه بدافع السرقة.
جثة-فى-شقة

دفنها بمنزله.. عامل يضرب شقيقته حتى الموت بالبحيرة

جريمة قتل بشعة دارت أحداثها في قرية الطابية بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إذ أقدم عامل على ضرب شقيقته التي تعاني من مرض نفسي حتى الموت، جلس بجوار جثة شقيقته يفكر في حيلة للتخلص منها حتى هداه تفكيره إلى دفن جثتها داخل حفرة بالمنزل ثم أبلغ أصدقائه بجريمته وفر هاربا. تلقى العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز كفر الدوار، بلاغًا من أهالي قرية الطابية يفيد بقتل "أحمد. م"، عامل محارة لشقيقته "عزة" 32 سنة ربة منزل، ودفنها داخل منزله بالقرية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث المركز، وتبين وجود جثة المجني عليها داخل حفرة بمنزل اسرتها.
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وزارة-الداخلية

مكافحة المخدرات تستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عددا من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس (أعضاء جمعية البحث الجنائى التابعة للجنة الثقافية بالكلية) ومشرفيهم. خلال الزيارة تم الترحيب بالحضور ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، والتأكيد على حرص أجهزة الوزارة على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطى المواد المخدرة، وإبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلاً عن دور الإدارة التوعوى الذى تنيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات.
جثة

«قتلها علشان مبتخلفش».. لغز جثة سيدة داخل شقة برديس

"زوجها قتلها علشان مبتخلفش" كلمات خرجت كالرصاص من أفواه أسرة ربة منزل لم تكمل عقدها الثاني بعد، عُثر عليها جثة هامدة داخل شقتها بمنطقة "برديس" بمحافظة سوهاج واختفاء زوجها في ظروف غامضة، لاسيما اترفاع حدة الخلافات بينه وبين رفيقة دربه ورفضه إتمام تعليمها لتشكل القضية لغزا محيرا يعكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الذي وجه بتكثيف التحريات والاستعانة بعناصر الشرطة السرية.

الداخلية تنزع فتيل فتنة «صدفا» في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
مباحث-مصنفات

الشرطة تداهم مقر شركة تبث 18 قناة مُخلة بالآداب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، لا سيما الجرائم المستحدثة والمتعلقة بالمحتوى الإعلامى وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إذ وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تفيد قيام صاحب شركة وشقيقه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بإدارة شركة للقنوات الفضائية، وإنشاء وبث 18 قناة متنوعة ومثلها مُخلة بالآداب، وسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة.
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