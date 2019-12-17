أمن المنافذ يحبط 7 قضايا تهرب جمركي بـ2.5 مليون جنيه

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

جمارك

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليونين ونصف المليون جنيه.

وشملت الجهود ضبط 29 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين).وشملت الجهود تنفيذ 231 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1126 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية،

وشملت الجهود ضبط 29 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين).



وشملت الجهود تنفيذ 231 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1126 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" وقضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالى مبالغ مضبوطة 16 ألف جنيه.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



