شركة وساطة تطرح سندات قصيرة الأجل بـ2 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

محمد عمران

أعلن الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية يتيح لها تمويل لمزاولة نشاطها، في أول تطبيق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018 والذى وضع إطاراً تنظيميا لقواعد إصدار أدوات الدين قصيرة الآجل. وقال رئيس الهيئة أن الموافقة على طرح إصدار السندات قصيرة الأجل يعد خطوة نوعية لسوق راس المال تزيد من كفاءة وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.

وأضاف دكتور عمران ان الهيئة تٌثمِن وتساند التوجه الإيجابى لسوق رأس المال المصرى نحو السعي بخطوات ثابته لآصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقا جاذبا لتلك الأداة من أدوات التمويل غير المصرفى، فقد سبق وأعلنت الهيئة فى الشهر الماضى عن موافقتها على اصدار برنامج سندات توريق قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنية،