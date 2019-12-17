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شركة وساطة تطرح سندات قصيرة الأجل بـ2 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
محمد عمران
محمد عمران
أعلن الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية يتيح لها تمويل لمزاولة نشاطها، في أول تطبيق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018 والذى وضع إطاراً تنظيميا لقواعد إصدار أدوات الدين قصيرة الآجل. وقال رئيس الهيئة أن الموافقة على طرح إصدار السندات قصيرة الأجل يعد خطوة نوعية لسوق راس المال تزيد من كفاءة وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.
وأضاف دكتور عمران ان الهيئة تٌثمِن وتساند التوجه الإيجابى لسوق رأس المال المصرى نحو السعي بخطوات ثابته لآصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقا جاذبا لتلك الأداة من أدوات التمويل غير المصرفى، فقد سبق وأعلنت الهيئة فى الشهر الماضى عن موافقتها على اصدار برنامج سندات توريق قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنية،
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فلوس (2)

ارتفاع ودائع البنوك إلى 4.152 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019

ارتفعت اجمالى ودائع البنوك لتسجل 4.152 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 4.026 تريليون جنيه بنهاية اغسطس 2019 بارتفاع قدره 126.4 مليار جنيه. وكشفت احدث تقرير للبنك المركزي ان الودائع انقسمت الى ودائع حكومية بقيمة 617.6 مليار جنيه منها 541.1 مليار جنيه بالعملة المحلية و 76.4 مليار جنيه بالعملة الاجنبية.
بورصة (2)

البورصة تربح 9.4 مليار جنيها بختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود جماعي ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.51 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 13627.19 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 527.08 نقطة، وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1381.81 نقطة.
الجنية-المصري

منها السياحة.. عوامل دفعت الجنيه للصعود أمام الدولار

صعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمس الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2017، مسجلا 15.98 جنيه للدولار، ليكسر حاجز الـ 16 جنيها للدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي، وقفز سعر صرف الجنيه بنسبة 10.1% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. الارتفاع الذي تشهده العملة المحلية أمام الدولار يرجع إلى عدة عوامل في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 15.06 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
مباحثات مصرية سعودية

مباحثات مصرية سعودية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

اجتمع اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بحضور السفير أحمد فاروق سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية؛ تناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها بناء القدرات، والاقتصاد الرقمي، والمدفوعات الالكترونية، جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور عمرو طلعت للمملكة العربية السعودية لرئاسة اجتماع الدورة العادية (46) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

«الرقابة المالية» تتبرع بـ50 مليون جنيه للمشروعات الخيرية

تبرعت الهيئة العامة للرقابة المالية بمبلغ 50 مليون جنيه للمشروعات الخيرية في مصر في مجالات الصحة والتعليم، وذلك من خلال صندوق التأمين التكافلي التابع للهيئة. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة اليوم الإثنين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وعدد من الوزراء، وكبار المسئولين الدوليين في مجال أسواق المال.
بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بريميوم إنترناشيونال

بيرميوم تصدر أول عملية توريق في مصر بـ167 مليون جنيه

أعلنت شركة بيرميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، وهي أول شركة مصرية تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي بحجم أعمال يبلغ مليار جنيه، عن إصدار أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون جنيه، وذلك بمحفظة مستحقات بقيمة 185 مليون جنيه، وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة اجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.
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