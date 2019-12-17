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في ذكرى انطلاق الثورة التونسية لا يزال الحلم قائمًا

لا تزال ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية التي أطلق عليها "ثورة الياسمين"، تعيش حالة التهميش وغياب التنمية الحقيقية، وتعاني من الفقر ونسب البطالة العالية
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
9 سنوات على رحيل البوعزيزي
9 سنوات على رحيل البوعزيزي
تحل اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، الذكرى التاسعة لانطلاق شرارة الثورة التونسية، بعدما قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي مفجر الثورة بإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجًا على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق شرطية صفعته أمام الملأ. توفي البوعزيزي في 4 يناير 2011 بسبب الحروق، وأصبحت وفاته دافعا أكبر لاستمرار المظاهرات الشعبية في عموم تونس، والتي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بعد شهر واحد من حادث البوعزيزي.
وامتدت احتجاجات التونسيين إلى جميع المدن، وأدت إلى صدامات مع قوات الأمن وسقوط العديد من الجرحى والقتلى خلال تلك المظاهرات. وفر بن علي إلى السعودية بشكل مفاجئ في 14 يناير 2011، لتدخل تونس مرحلة مختلفة من تاريخ البلاد. بعد مرور 9 أعوام على حادث البوعزيزي واشتعال الثورة، لا تزال ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة
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برهم صالح

الرئيس العراقي يناور حراك الشارع بـ«الكتلة الأكبر»

دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء، بعد استقالة عادل عبدالمهدي في 29 نوفمبر الماضي تحت ضغط الشارع. يواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فهناك ضغط شعبي على ضرورة أن يكون قائد الحكومة الجديد شخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم. ورغم تداول عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة إلا أن الحراك العراقي أعلن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة عبدالمهدي.
مظاهرات- لبنان (3)

بعد شهرين من انتفاضة لبنان.. المشهد السياسي يتعثر

أنهى الحراك اللبناني شهره الثاني، وما زال حزب الله يصر على إنهاء هذا الحراك المشتعل بكل الطرق مهما كان الثمن، ورفضهم سماع صوت احتجاجات الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي التي تطالب بإنهاء كل أشكال الفساد كما تطالب بحكومة مستقلة من الاختصاصيين بعد سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، ويطالبون باستعادة المال العام الذي نهبه أركان سلطة المحاصصة الطائفية ويقدر بنحو 800 مليار دولار. إقالة الشعب حكومة الحريري قدمت للثورة اللبنانية جرعة من التفاؤل والقوة، وشعر المحتجون في الشوارع أنهم فعليًّا يمسكون بمفاصل السلطة التنفيذية.
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-07

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

صدر اليوم الثلاثاء، مرسوم ينص على تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فيما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد أدت اليمين الدستورية، في وقت سابق اليوم، أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتضم الحكومة الجديدة 3 عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، وغدير أسيري، ومريم العقيل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
مظاهرات العراق

محتجون يغلقون حقلا نفطيا جنوب العراق

أغلق محتجون، اليوم الثلاثاء، حقلا نفطيا جنوب العراق، كما منعوا وصول الموظفين إليه، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. يذكر أن متظاهرين أغلقوا، أول من أمس الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوب العراق، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم".
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مظاهرات في تونس

«بوعزيزي جلمة» يكشف الواقع المتردي بتونس

لا يزال التوانسة يعيشون على وقع الأوضاع المتردية التي كانت سببا في اندلاع الثورة التونسية، فبعد مرور كل تلك الأعوام يشكو الأهالي من الأوضاع نفسها التي سبقت الثورة، رغم وعود الطبقة السياسية باختلاف توجهاتها بالتغيير نحو الأفضل، وتعهدات السلطات العليا في تونس، بدور أكبر للدولة في المناطق الداخلية المهمشة. ونجد أن حادثا جديدا بتونس أعاد إلى الأذهان حادثة محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية والربيع العربي بكامله، حين أحرق نفسه في 17 من ديسمبر 2010 بمحافظة سيدي بوزيد، احتجاجا على مصادرة الشرطة بضاعته.
انتخابات تونس

بوعزيزي جديد.. شاب يحرق نفسه في تونس

أطلقت الشرطة التونسية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين أغلقوا الطرق في بلدة جلمة جنوب البلاد، بعد وفاة شاب أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة. وقال شهود عيان إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات، بعد ظهر أمس السبت، إثر دفن الشاب، قبل أن تتدخل الشرطة لإعادة فتح الطرق، مضيفين أن بعض سكان البلدة أصيبوا باختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، كما أصيب عدد من أفراد الأمن أيضا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
محمد -منصف -المرزوقي (2)

الرئيس التونسي السابق يعلن انسحابه من الحياة السياسية

أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، انسحابه من الحياة السياسية، ومن رئاسة حزب «حراك تونس الإرادة»، مؤكدا الالتزام بـ«قضايا الشعب والأمة»، إذ كتب المرزوقي في تدوينة عبر حسابه على صفحته الرسمية «فيسبوك» مساء اليوم: «على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
انتخابات تونس

الإجابة «النهضة».. هل التجربة الديمقراطية في تونس تستحق الإشادة؟

منذ اشتعال فتيل «ثورات الربيع العربي» والكثيرون يشيدون بتجربة تونس الديمقراطية، وقدرة الشعوب على الثورة والحصول على مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، معتبرين أن «الإجابة دائما تونس»، ليتم وضع البلد في مقارنة مع أي حدث سياسي في أي دولة شهدت احتجاجات كبيرة منذ عام 2011، فهل حقا في تونس تجربة ديمقراطية حقيقية أم أنها مجرد وهم؟ وهل هي استثناء؟ وهل فعلا تجربة تسعى لإقصاء الإسلام السياسي والفكر المتشدد كما يُروج لها؟
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