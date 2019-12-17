في ذكرى انطلاق الثورة التونسية لا يزال الحلم قائمًا

لا تزال ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية التي أطلق عليها "ثورة الياسمين"، تعيش حالة التهميش وغياب التنمية الحقيقية، وتعاني من الفقر ونسب البطالة العالية

تحرير:وفاء بسيوني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

تحل اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، الذكرى التاسعة لانطلاق شرارة الثورة التونسية، بعدما قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي مفجر الثورة بإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجًا على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق شرطية صفعته أمام الملأ. توفي البوعزيزي في 4 يناير 2011 بسبب الحروق، وأصبحت وفاته دافعا أكبر لاستمرار المظاهرات الشعبية في عموم تونس، والتي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بعد شهر واحد من حادث البوعزيزي.

وامتدت احتجاجات التونسيين إلى جميع المدن، وأدت إلى صدامات مع قوات الأمن وسقوط العديد من الجرحى والقتلى خلال تلك المظاهرات. وفر بن علي إلى السعودية بشكل مفاجئ في 14 يناير 2011، لتدخل تونس مرحلة مختلفة من تاريخ البلاد. بعد مرور 9 أعوام على حادث البوعزيزي واشتعال الثورة، لا تزال ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة

وامتدت احتجاجات التونسيين إلى جميع المدن، وأدت إلى صدامات مع قوات الأمن وسقوط العديد من الجرحى والقتلى خلال تلك المظاهرات.

وفر بن علي إلى السعودية بشكل مفاجئ في 14 يناير 2011، لتدخل تونس مرحلة مختلفة من تاريخ البلاد.



بعد مرور 9 أعوام على حادث البوعزيزي واشتعال الثورة، لا تزال ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية التي أطلق عليها "ثورة الياسمين"، تعيش حالة التهميش وغياب التنمية الحقيقية، وتعاني من الفقر ونسب البطالة العالية لدى شبابها بالرغم من الوعود التي قدمت من الحكومات المتعاقبة، ونتيجة لتلك الأوضاع تكرر مشهد البوعزيزي أكثر من مرة.

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وتمر ذكرى اندلاع الثورة هذا العام في طعم ووضع مختلفين، فنتائج الانتخابات الأخيرة لم تفرز حكومة جديدة قادرة على تفعيل مشاريع التنمية في سيدي بوزيد وغيرها من المناطق، كما أنها أفرزت نتائج انتخابية صدمت كثيرًا من الأحزاب السياسية التقليدية، وتمكن خلالها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد من الفوز بالرئاسة في ظل وعود كثيرة أغدقها في مواقع التواصل على "شباب الثورة" ووعدهم من خلالها بتغيير الأحوال وتجاوز حالة الركود الاقتصادي والتدهور الاجتماعي.

تعاقبت الحكومات واختلفت التشكيلات وتغير الولاة، وتنوعت الأحزاب والحساسيات، ولا شيء تطور، أو تغير، أو تحسن، وحتى عربة محمد البوعزيزي المعلقة، ما زالت مهملة.

وعبر أهالي سيدي بوزيد، في تصريحات إعلامية مختلفة، عن قلقهم العميق لما شهده "المسار الثوري من انتكاسة وتراجع حيث لم تبق غير الشعارات والوعود الانتخابية".

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وشكا بعضهم من "تغلغل لوبيات الفساد ورجوع قوى الردة للمشهد العام"، بحسب تعبيرهم، مؤكدين "تمسكهم بالمسار الثوري كطريق وحيد لتحقيق أهداف الثورة".





الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان، يقول "إنه لا معنى لشعار الكرامة الذي رفعته الثورة التونسية دون توفير الشغل، لأن الكرامة تقترن بالعمل لا بالمساعدات"، مؤكدا أن سيدي بوزيد "دفعت ضريبة الإهمال الاقتصادي الذي يزداد سوءا في السنوات الاخيرة خاصة داخل الجهات".



ولاحظ سعيدان أن تونس "حققت خطوات مهمة في الانتقال الديمقراطي لكنها أغفلت -للأسف- الجانب الاقتصادي"، مبينا "أن نسب النمو كانت قبل 14 يناير في حدود 5% وتقهقرت اليوم لتصل إلى حدود 1%".



تتفق آراء الموطنين مع آراء الخبراء، فقد أكد شهاب رجب (23 عاما) القاطن بالمزونة إحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد قائلا: "منذ وفاة البوعزيزي وأنا أحلم بأن تكون جهتي أفضل، لكن للأسف لم يتغير شيء"، مسترسلا: "مازالت سيدي بوزيد تعيش التهميش وتعاني من البطالة".



وأضاف شهاب قائلا: "أنا لا أنتظر شيئا من السياسيين الذين لم يقدموا لنا طول الـ9 سنوات الماضية سوى الوعود الزائفة"، داعيا شباب الجهة إلى عدم اليأس والتعويل على أنفسهم، واثقا بأنه "ما دام هناك شباب واع، فإن الحلم مازال قائما في تونس أخرى".

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وفي هذه الذكرى يرى كثيرون أنها غير مخصصة للاحتفال بالثورة التونسية، بل للتعبير عن الغضب الذي يسود سيدي بوزيد ويسكن معظم شباب المنطقة، نتيجة عدم تغير شيء في سيدي بوزيد وغيرها من المناطق، فهي تعاني من نفس المشاكل التي كانت تعاني منها قبل الثورة، بل إن الكثير منها تضاعف.