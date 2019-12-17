ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب خليجية

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

حساب بنكي

ضربة أمنية ناجحة وجهتها وزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي استولوا على 6 ملايين جنيه من حساب سيدة بمستندات مزورة، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "الضحية" تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من مسئول بأحد البنوك باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصري بموجب مستندات مزورة. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصل إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.

كون المتهمون تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه موظف بالبنك واطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، واطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك.المتهم



كون المتهمون تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه موظف بالبنك واطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، واطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك.



المتهم بالاشتراك مع الباقيين استهدفوا حساب الشاكية باستصدار دفتر شيكات باسمها، وقيامه خلال شهرى " سبتمبر، أكتوبر" الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ 16 ألف جنيه إسترليني من حسابها، ثم أوهموا موظفي فرع البنك برغبة السيدة صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة الدولار، والحصول على قيمة القرض وقدره ستة ملايين جنيه مصري، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك باسم الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.







