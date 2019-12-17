لحظات الرعب في احتجاز 7 بينهم 5 أطفال بعقار منكوب

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

انهيار عقار - أرشيفية

الأمور بدت طبيعية داخل شوارع الحي الشعبي الضيقة، بنايات قديمة متراصة تكاد تحجب الشمس، الجو سقيع مع انخفاض درجة الحرارة وسط توقع خبراء الأرصاد الجوية بهطول أمطار متوسطة بالعاصمة، حركة المارة منتظمة بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لكن سرعان ما تبدلت الأجواء لدى حدوث انهيار جزئي لعقار سكني وسط ارتفاع أصوات الصراخ ليسرع الجميع لنجدة المحتجزين بالأدوار العالية ومع تأزم الأوضاع بات الخيار الأمثل هو طلب العون من إدارة الحماية المدنية عبر خط النجدة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسقوط سلم عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ووجود محتجزين.على الفور انتقلت القوات تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين أن العقار مكون من أرضى ودورين وسقوط السلم من الدور الأول للثانى وسقوط جزئى للسلم من الأرضى للأول، كما تبين وجود

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسقوط سلم عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ووجود محتجزين.



على الفور انتقلت القوات تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين أن العقار مكون من أرضى ودورين وسقوط السلم من الدور الأول للثانى وسقوط جزئى للسلم من الأرضى للأول، كما تبين وجود 7 محتجزين من بينهم خمسة أطفال.



ونجحت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة في إنزال المحتجزين بحالة جيدة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتوجهوا بالشكر لقوات الشرطة القائمين على عملية الإنقاذ، تقديراً لسرعة استجابتهم لنداء الاستغاثة.



يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.







