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نائب: يجب تحويل المستبعدين من معاش العجز إلى «تكافل»

تحرير:أحمد جاد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم الدكتور حسين غيته عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إعادة النظر في قرارات الاستبعاد من معاش العجز وتحويل المستبعدين إلى معاش تكافل وكرامة، قائلا إن العامل أو الموظف يستحق أخذ المعاش طبقا لقانون رقم 79 لسنة 1975 و120/2014 وذلك في العجز الكلي، ويثبت بأصل شهادة تقدير العجز من الجنة الطبية المتخصصة بهيئة التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة.
وأضاف غيتة: "في محافظة المنيا، تقدم عدد من مستحقي هذا المعاش بطلبات للحصول عليه، إلا أنه تقرير اللجنة الطبية لم يكن في صالحهم، ومن ثم تم حرمانهم من الحصول على هذا المعاش رغم وضعهم المادي الضعيف"، مؤكدا أن هناك العديد من الحالات المرفوضة تطالب بفتح باب التظلم، على اعتقاد منهم أن تقرير اللجنة الطبية لم
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سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تستضيف 5 ملايين فارين من النزاعات

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، جهود مصر في استضافة اللاجئين، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تقييم مساهمات الدول المستضيفة في حماية واستضافة ودعم اللاجئين"، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد حاليا بسويسرا، ويعد أكبر مؤتمر دولي يعقد في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر كدولة مستضيفة لأكثر من 250 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من 59 دولة.
السيسي في ماراثون السلام

السيسي يشارك في ماراثون السلام: امتزجت سعادتي بالأمل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مع شباب العالم في فاعليات ماراثون السلام، الذي جرى تنظيمه ضمن أعمال منتدى شباب العالم، الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ، والتقى الرئيس الشباب المشاركين في الماراثون بعد انتهائه أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ. وكتب السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".
محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وشبورة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
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عبدالعال لنائب: متمشيش ورا مرتضى منصور «مشاكله كتير»

حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب محمد الحسيني، من مرافقة رئيس نادي الزمالك، قائلا: "يا حسيني بلاش تمشي وراء مرتضى علشان أنت عارف مشاكله كتير". وداعب عبد العال، رئيس الزمالك، قائلا: "يا ريت تجلس مكانك، وانت يا حسينى بلاش تمشي وراه علشان مش ينوبك من الحظ جانب"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب وصرف الأسمدة الزراعية وتدهور مستشفيات وزارة الصحة.
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عبد العال: خدش الحياء مجرم بالقانون

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على مشروع قانون الذوق العام، أن أي عبث بالشارع، وإلقاء القمامة وخدش الحياء بألفاظ غير مقبولة، وغيرها من الأمور مجرمة وفقا للقانون، ولكن المشكلة في التطبيق، موضحا: "كلمة الذوق العام تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة، خاصة أن مصر تقبل الجميع طالما لا يضر بالآخر، كما أن البعض لجأ للتفسير بأنه سيكون هناك تدخل في الملبس وغيره، ونحن في رمضان الناس تلتزم بالصيام وفي نفس الوقت المطاعم تكون مفتوحة وتستقبل المواطنين".
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البرلمان يناقش تعديل التعاقد على حساب الصناديق الخاصة

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن التثبيت وصرف مرتبات وتعديل الشكل التعاقدي للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، بحضور ممثلو عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضح محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أحد مقدمي طلبات الإحاطة الخاصة بتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ونقلهم للموازنة العامة، أن هناك نحو 3 آلاف و200 متعاقد (معلمين، إداريين، عمال) مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة وعقودهم علي الصناديق الخاصة.
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«تشريعية النواب» توافق على مشروع قانون الحجز الإداري

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وذلك لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين، جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، إذ تم استعراض تقرير اللجنة الفرعية التي درست هذا القانون مع ممثلي الحكومة ورأت الموافقة عليه، فيما حذفت التعديل الذي تم على المادة 65، والتي تنص على أنه يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص في الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل بشرط أن يكون مستوفي للشروط الخاصة.
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