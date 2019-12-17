نائب: يجب تحويل المستبعدين من معاش العجز إلى «تكافل»

تحرير:أحمد جاد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم الدكتور حسين غيته عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إعادة النظر في قرارات الاستبعاد من معاش العجز وتحويل المستبعدين إلى معاش تكافل وكرامة، قائلا إن العامل أو الموظف يستحق أخذ المعاش طبقا لقانون رقم 79 لسنة 1975 و120/2014 وذلك في العجز الكلي، ويثبت بأصل شهادة تقدير العجز من الجنة الطبية المتخصصة بهيئة التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة.

وأضاف غيتة: "في محافظة المنيا، تقدم عدد من مستحقي هذا المعاش بطلبات للحصول عليه، إلا أنه تقرير اللجنة الطبية لم يكن في صالحهم، ومن ثم تم حرمانهم من الحصول على هذا المعاش رغم وضعهم المادي الضعيف"، مؤكدا أن هناك العديد من الحالات المرفوضة تطالب بفتح باب التظلم، على اعتقاد منهم أن تقرير اللجنة الطبية لم