منها السياحة.. عوامل دفعت الجنيه للصعود أمام الدولار

شهد عام 2019، أفضل أداء للجنيه مقابل الدولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، جيث قفز الجنيه بنحو 10% خلال العامـ، كاسرا حاجز الـ16 جنيه للمرة الأولى
صعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمس الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2017، مسجلا 15.98 جنيه للدولار، ليكسر حاجز الـ 16 جنيها للدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي، وقفز سعر صرف الجنيه بنسبة 10.1% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.
الارتفاع الذي تشهده العملة المحلية أمام الدولار يرجع إلى عدة عوامل في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 15.06 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
ويعود ارتفاع قيمة الجنيه إلى الدولار إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة الى تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.. بحسب محللون اقتصاديون.
وكانت
وزيرة السياحة رانيا المشاط قد صرحت في
وقت سابق بأن عائدات السياحة ارتفعت
إلى أعلى مستوى في تاريخها
ويعود ارتفاع قيمة الجنيه إلى الدولار إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة الى تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.. بحسب محللون اقتصاديون.
وكانت
وزيرة السياحة رانيا المشاط قد صرحت في
وقت سابق بأن عائدات السياحة ارتفعت
إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 12.5 مليار
دولار في العام المالي 2019/2018.
و من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين
العاملين في الخارج إلى 26.4 مليار
دولار بنهاية العام الجاري.
تراجع سعر الدولار مؤشر سلبي
وقال
هاني توفيق الخبير الاقتصادي،
إن التحسن
في سعر صرف الجنيه يرتبط بشكل أكبر بعوامل
خارجية أكثر من ارتباطه بالأوضاع الداخلية
في مصر، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه لم
يرتفع أمام معظم العملات الأجنبية الأخرى،
مما يشير إلى أن ما نشهده هو تراجع الدولار
وليس تحسن في العملة المحلية.
وأشار
أيضا إلى أن ميزان المدفوعات الخاص بمصر
سجل عجزا بنحو 100 مليون
دولار، ما يعني أن ليس هناك مبررات لارتفاع
الجنيه.
وأوضح
توفيق أن تراجع سعر صرف الدولار مؤشر
سلبي، وهو دليل على عدم وجود سيولة فى
السوق وهو ما جعل الحكومة لإطلاق العديد
من المبادرات لتنشيط السوق وخفض أسعار
السلع .
تدفقات الأجانب في أدوات الدين العامل الرئيسي لارتفاع الجنيه
بينما
يرى محمد
أبو باشا، رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي
لدى المجموعة المالية هيرميس، إن تحسن
سعر صرف الجنيه أمام الدولار يرجع بالأساس
إلى التدفقات التي ضخها المستثمرون
الأجانب في أدوات الدين أمس، إلى جانب
تراجع الطلب على الدولار في السوق المحلية.
وبلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية أغسطس.
وأشار
أبو باشا أيضا إلى حالة التفاؤل التي تسود
الأسواق العالمية بشأن قرب الوصول لاتفاق
تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
ورهن
أبو باشا مواصلة التحسن في سعر صرف الجنيه
باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي في
أدوات الدين المصرية.
إيرادات السياحة تدعم الجنيه في رحلة صعوده
وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما يمثلان السبب الأساسي في ارتفاع الجنيه أمام الدولار، متوقعة أن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه في 2020.
وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6% في السنة المالية 2018-2019 لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنة بـ9.8 مليار في 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقالت
وكالة بلومبرج، إن بوادر
الانفراج في الحرب التجارية بين واشنطن
وبكين كانت لها أيضا آثار إيجابية على
أسهم وسندات صناديق المؤشرات المتداولة بالأسواق الناشئة، والتي
شهدت تدفقات داخلة بنحو 1.15 مليار
دولار الأسبوع الماضي، بزيادة 8 أضعاف
مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وأضافت
الوكالة إن "التدفقات
دخلت إلى أكبر ثلاثة أسهم لصناديق للمؤشرات
المتداولة في الأسواق الناشئة، بدلا من
الصناديق المتخصصة في بلد بعينها، ما
يشير إلى تفاؤل المستثمرين بتلك الفئة
من الأصول.