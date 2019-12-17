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منها السياحة.. عوامل دفعت الجنيه للصعود أمام الدولار

شهد عام 2019، أفضل أداء للجنيه مقابل الدولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، جيث قفز الجنيه بنحو 10% خلال العامـ، كاسرا حاجز الـ16 جنيه للمرة الأولى
تحرير:أمل نبيل ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
أرشيفية
أرشيفية
صعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمس الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2017، مسجلا 15.98 جنيه للدولار، ليكسر حاجز الـ 16 جنيها للدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي، وقفز سعر صرف الجنيه بنسبة 10.1% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. الارتفاع الذي تشهده العملة المحلية أمام الدولار يرجع إلى عدة عوامل في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 15.06 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
ويعود ارتفاع قيمة الجنيه إلى الدولار إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة الى تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.. بحسب محللون اقتصاديون. وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط قد صرحت في وقت سابق بأن عائدات السياحة ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها
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فلوس (2)

ارتفاع ودائع البنوك إلى 4.152 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019

ارتفعت اجمالى ودائع البنوك لتسجل 4.152 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 4.026 تريليون جنيه بنهاية اغسطس 2019 بارتفاع قدره 126.4 مليار جنيه. وكشفت احدث تقرير للبنك المركزي ان الودائع انقسمت الى ودائع حكومية بقيمة 617.6 مليار جنيه منها 541.1 مليار جنيه بالعملة المحلية و 76.4 مليار جنيه بالعملة الاجنبية.
بورصة (2)

البورصة تربح 9.4 مليار جنيها بختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود جماعي ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.51 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 13627.19 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 527.08 نقطة، وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1381.81 نقطة.
مباحثات مصرية سعودية

مباحثات مصرية سعودية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

اجتمع اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بحضور السفير أحمد فاروق سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية؛ تناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها بناء القدرات، والاقتصاد الرقمي، والمدفوعات الالكترونية، جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور عمرو طلعت للمملكة العربية السعودية لرئاسة اجتماع الدورة العادية (46) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
طارق -فايد-رئيس -بنك -القاهرة

السيسي يكرم «بنك القاهرة» لدعمه صندوق تحيا مصر

أعرب طارق فايد- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنح البنك شهادة تقدير تكريماً لدوره الفعال في دعم أنشطة صندوق تحيا مصر. وأشار الى أن هذا التكريم جاء تتويجا لمساهمات بنك القاهرة الرائدة في مجالات المسؤولية المجتمعية وتكريساً لجهوده فى ترسيخ مفاهيم العمل المجتمعى والتنمية، والقيام بدورهالمتميز فى دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية التى تهدف إلى تقديم العونوالمساندة لكافة الأفكار والمبادرات التى تسهم فى تنمية المجتمع،التى تتماشى مع رؤية الدولة 2030 وذلك فى مختلفالقطاعات الحيوية.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك مصر إيران ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (4)

احتياطي مصر من الذهب يفقد 119 مليون دولار في نوفمبر

انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.148 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 3.267 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بانخفاض بلغ نحو 119 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.354 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بزيادة بلغت نحو 107 ملايين دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
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