منها السياحة.. عوامل دفعت الجنيه للصعود أمام الدولار

شهد عام 2019، أفضل أداء للجنيه مقابل الدولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، جيث قفز الجنيه بنحو 10% خلال العامـ، كاسرا حاجز الـ16 جنيه للمرة الأولى

تحرير:أمل نبيل ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

أرشيفية

صعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمس الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2017، مسجلا 15.98 جنيه للدولار، ليكسر حاجز الـ 16 جنيها للدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي، وقفز سعر صرف الجنيه بنسبة 10.1% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. الارتفاع الذي تشهده العملة المحلية أمام الدولار يرجع إلى عدة عوامل في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 15.06 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

ويعود ارتفاع قيمة الجنيه إلى الدولار إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة الى تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.. بحسب محللون اقتصاديون. وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط قد صرحت في وقت سابق بأن عائدات السياحة ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها