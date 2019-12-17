جريمة

انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

تحرير:محمد مجلي ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.
وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه متوفي، نتيجة إصابته بتسمم حاد على خلفية تناوله حبوب حفظ الغلال. ومن جانبه، كشف والد الشاب المنتحر عند استجوابه بأنهم من المنصورة، محافظة الدقهلية، وأن نجله يمر بحالة نفسية سيئة وحضر إلى الإسكندرية لزيارة عمه بحثا عن تحسن حالته لكنه ظل وحيدا ومنعزلا، وغافل الجميع وتناول
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سقوط -اسانسير

«بين السما والأرض».. دقائق ذعر داخل مصعد مصر الجديدة

على غرار فيلم "بين السما والأرض" للروائي الكبير نجيب محفوظ، حبس أهالي مصر الجديدة أنفاسهم وبلغت القلوب الحناجر لدى تعطل مصعد كهربائي بأحد العقارات السكنية واحتجاز 3 أشخاص بداخله، ليسترجع البعض مشاهد العمل السينمائي الجيد الذي لا تزال تفاصيله عالقة في الأذهان.تجمع قاطنو العقار وساكن المنطقة بحثا عن حل عاجل لإنقاذ هؤلاء الثلاثة العالقين محاولين في نفس الوقت طمأنتهم بأن الأمور ستكون على مايرام لكن محاولاتهم باءت بالفشل فعمدوا إلى الاستعانة بقوات الإنقاذ الري.
اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (3)

لحظات الرعب في احتجاز 7 بينهم 5 أطفال بعقار منكوب

الأمور بدت طبيعية داخل شوارع الحي الشعبي الضيقة، بنايات قديمة متراصة تكاد تحجب الشمس، الجو سقيع مع انخفاض درجة الحرارة وسط توقع خبراء الأرصاد الجوية بهطول أمطار متوسطة بالعاصمة، حركة المارة منتظمة بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لكن سرعان ما تبدلت الأجواء لدى حدوث انهيار جزئي لعقار سكني وسط ارتفاع أصوات الصراخ ليسرع الجميع لنجدة المحتجزين بالأدوار العالية ومع تأزم الأوضاع بات الخيار الأمثل هو طلب العون من إدارة الحماية المدنية عبر خط النجدة.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب خليجية

ضربة أمنية ناجحة وجهتها وزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي استولوا على 6 ملايين جنيه من حساب سيدة بمستندات مزورة، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "الضحية" تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من مسئول بأحد البنوك باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصري بموجب مستندات مزورة. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصل إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط 7 قضايا تهرب جمركي بـ2.5 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليونين ونصف المليون جنيه.
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اقراص-مخدرة (1)

سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط 20 طربة حشيس و14 كيلو هيروين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على "عاطل" في العقد الخامس من العمر بحيازته نحو 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلوجرامات، وذلك بمنطقة المنتزه، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية كان يعتزم توزيعها على عملائه مستهدفا طلاب الجامعات والمدارس والأندية ومراكز الشباب والمقاهي. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود معلومات عن اتجار شخص "عاطل" في المواد المخدرة.
مخدر-الحشيش

ضبط سائق بحوزته «كيلو حشيش» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط "سائق" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته نحو كيلو من مخدر الحشيش، وذلك بموقف بموقف أتوبيسات محرم بك الكائن بوسط مدينة الإسكندرية، وأثبتت التحريات أن الحشيش الذي كان بحوزته بغرض الاتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه نظير الحصول على مقابل مادي، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة محرم بك، لمباشرة التحقيقات معه وإثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة معه.
جثة

ومن الحب ما قتل.. انتحار شاب تزوجت حبيبته بالإسكندرية

"ومن الحب ما قتل".. مقولة تنطبق على طالب بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والذى أقدم على الانتحار داخل منزله الكائن بعزبة الورداني بدائرة قسم شرطة المنتزه، شرق المدينة، وذلك بعد تناوله قرص حفظ الغلال أو ما يعرف بـ"الحبة القاتلة" للتخلص من حياته وفارق على إثرها الحياة مباشرة وفشلت محاولات إنقاذه، وتبين أنه أُصيب خلال الآونة الأخيرة بحالة اكتئاب شديدة وحالة نفسية سيئة بعد أن فقد حبيبته للأبد والتى تزوجت من غيره حيث أثبتت التحريات أن حبيبته نجلة عمه.
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