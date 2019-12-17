انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

تحرير:محمد مجلي ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

جثة - صورة أرشيفية

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه متوفي، نتيجة إصابته بتسمم حاد على خلفية تناوله حبوب حفظ الغلال. ومن جانبه، كشف والد الشاب المنتحر عند استجوابه بأنهم من المنصورة، محافظة الدقهلية، وأن نجله يمر بحالة نفسية سيئة وحضر إلى الإسكندرية لزيارة عمه بحثا عن تحسن حالته لكنه ظل وحيدا ومنعزلا، وغافل الجميع وتناول