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مباحثات مصرية سعودية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبريد
تحرير:أحمد البرماوي ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
مباحثات مصرية سعودية
مباحثات مصرية سعودية
اجتمع اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بحضور السفير أحمد فاروق سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية؛ تناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها بناء القدرات، والاقتصاد الرقمي، والمدفوعات الالكترونية، جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور عمرو طلعت للمملكة العربية السعودية لرئاسة اجتماع الدورة العادية (46) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
وخلال اللقاء وقع الدكتور عمرو طلعت، والمهندس عبد الله بن عامر السواحه مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة منه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على مواطني البلدين.ويشمل نطاق التعاون بين البلدين وفقاً لبنود
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