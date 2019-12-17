السيسي يشارك في ماراثون السلام: امتزجت سعادتي بالأمل

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في ماراثون السلام

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مع شباب العالم في فاعليات ماراثون السلام، الذي جرى تنظيمه ضمن أعمال منتدى شباب العالم، الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ، والتقى الرئيس الشباب المشاركين في الماراثون بعد انتهائه أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ. وكتب السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس، خلال لقائه مساء أمس الإثنين، في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية في مصر، أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن حدث تغيير في الحكومة اليونانية ونحرص على تفعيل الاتفاق مرة أخرى.وأعرب عن تهنئته