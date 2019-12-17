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السيسي يشارك في ماراثون السلام: امتزجت سعادتي بالأمل

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي في ماراثون السلام
الرئيس عبد الفتاح السيسي في ماراثون السلام
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مع شباب العالم في فاعليات ماراثون السلام، الذي جرى تنظيمه ضمن أعمال منتدى شباب العالم، الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ، والتقى الرئيس الشباب المشاركين في الماراثون بعد انتهائه أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ. وكتب السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".
من ناحية أخرى، أكد الرئيس، خلال لقائه مساء أمس الإثنين، في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية في مصر، أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن حدث تغيير في الحكومة اليونانية ونحرص على تفعيل الاتفاق مرة أخرى.وأعرب عن تهنئته
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سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تستضيف 5 ملايين فارين من النزاعات

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، جهود مصر في استضافة اللاجئين، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تقييم مساهمات الدول المستضيفة في حماية واستضافة ودعم اللاجئين"، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد حاليا بسويسرا، ويعد أكبر مؤتمر دولي يعقد في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر كدولة مستضيفة لأكثر من 250 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من 59 دولة.
مجلس-النواب (1)

نائب: يجب تحويل المستبعدين من معاش العجز إلى «تكافل»

تقدم الدكتور حسين غيته عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إعادة النظر في قرارات الاستبعاد من معاش العجز وتحويل المستبعدين إلى معاش تكافل وكرامة، قائلا إن العامل أو الموظف يستحق أخذ المعاش طبقا لقانون رقم 79 لسنة 1975 و120/2014 وذلك في العجز الكلي، ويثبت بأصل شهادة تقدير العجز من الجنة الطبية المتخصصة بهيئة التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة.
محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وشبورة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
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مرثا -محروس (3)

عضو تنسيقية الأحزاب: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

أكدت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها. وقالت مرثا محروس: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير، وهذا ما انتبهت اليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي".
الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
الرئيس-السيسى

السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق مصالح سياسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب صناعة شيطانية أخطر ما فيها استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، والإرهاب يمثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، وتستخدم أدواتها ضد الإنسان وتقدمه لتحقيق أهدافها، مضيفا أن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي كبير. ودعا السيسي إلى التكاتف في دعم الدول التي تواجه الإرهاب، مطالبا بأن يكون هناك موقف واحد ضد الدول التي تدعم الإهاب قائلا: "لا بد أن نسمي الأسماء بمسمياتها".
سامح-شكري (1)

شكري: أحداث 2011 أثرت سلبيا على مفهوم الدولة الوطنية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أحداث عام 2011 كان لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي وهددت مفهوم الدولة الوطنية، نتيجة التغيير الذي تم بشكل غير منظم وإخفاق الدولة الوطنية في الاضطلاع بمسئولياتها، مضيفا أن هذه الأحداث أدت أيضا إلى الصراعات الداخلية في سوريا وليبيا واليمن والاستقطاب الإقليمي وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية استغلالا لهذه الأوضاع، وتحفيز دول كانت تستفيد من توسع رقعة المنظمات الارهابية، كما كان لها تأثير واسع اجتماعي واقتصادي وسياسي لا يقتصر على المنطقة العربية.
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