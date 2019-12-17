جريمة

«بين السما والأرض».. دقائق ذعر داخل مصعد مصر الجديدة

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
مصعد كهربائي
مصعد كهربائي
على غرار فيلم "بين السما والأرض" للروائي الكبير نجيب محفوظ، حبس أهالي مصر الجديدة أنفاسهم وبلغت القلوب الحناجر لدى تعطل مصعد كهربائي بأحد العقارات السكنية واحتجاز 3 أشخاص بداخله، ليسترجع البعض مشاهد العمل السينمائي الجيد الذي لا تزال تفاصيله عالقة في الأذهان.تجمع قاطنو العقار وساكن المنطقة بحثا عن حل عاجل لإنقاذ هؤلاء الثلاثة العالقين محاولين في نفس الوقت طمأنتهم بأن الأمور ستكون على مايرام لكن محاولاتهم باءت بالفشل فعمدوا إلى الاستعانة بقوات الإنقاذ الري.
فور تلقى إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغ بتعطل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخله محتجزين، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ. تمكنت القوات بتشغيل المصعد يدوياً بإستخدام أجهزة متخصصة ليتمكنوا من فتح باب المصعد، وإستخراج
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جثة

انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.
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لحظات الرعب في احتجاز 7 بينهم 5 أطفال بعقار منكوب

الأمور بدت طبيعية داخل شوارع الحي الشعبي الضيقة، بنايات قديمة متراصة تكاد تحجب الشمس، الجو سقيع مع انخفاض درجة الحرارة وسط توقع خبراء الأرصاد الجوية بهطول أمطار متوسطة بالعاصمة، حركة المارة منتظمة بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لكن سرعان ما تبدلت الأجواء لدى حدوث انهيار جزئي لعقار سكني وسط ارتفاع أصوات الصراخ ليسرع الجميع لنجدة المحتجزين بالأدوار العالية ومع تأزم الأوضاع بات الخيار الأمثل هو طلب العون من إدارة الحماية المدنية عبر خط النجدة.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب خليجية

ضربة أمنية ناجحة وجهتها وزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي استولوا على 6 ملايين جنيه من حساب سيدة بمستندات مزورة، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "الضحية" تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من مسئول بأحد البنوك باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصري بموجب مستندات مزورة. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصل إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط 7 قضايا تهرب جمركي بـ2.5 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليونين ونصف المليون جنيه.
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عاصفة-ترابية (6)

عاصفة ترابية تضرب طريق «الزعفرانة - السويس»

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق "الزعفرانة السويس"، اليوم الخميس؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة عاصفة ترابية شديدة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
قطاع-مصلحة-السجون

الإفراج عن 456 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 456 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 147 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية: رجال الشرطة استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء، فور وصوله لمدينة أسوان، بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء على مدار يومين بمدينة أسوان.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

مصرع 4 عمال و3 مصابين في انهيار برج كهرباء في أوسيم

شهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة هيئة الإسعاف، في الوقت الذي دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري وامكن انتشال جثماني الضحايا الأربع، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
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