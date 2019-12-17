«بين السما والأرض».. دقائق ذعر داخل مصعد مصر الجديدة

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

مصعد كهربائي

على غرار فيلم "بين السما والأرض" للروائي الكبير نجيب محفوظ، حبس أهالي مصر الجديدة أنفاسهم وبلغت القلوب الحناجر لدى تعطل مصعد كهربائي بأحد العقارات السكنية واحتجاز 3 أشخاص بداخله، ليسترجع البعض مشاهد العمل السينمائي الجيد الذي لا تزال تفاصيله عالقة في الأذهان.تجمع قاطنو العقار وساكن المنطقة بحثا عن حل عاجل لإنقاذ هؤلاء الثلاثة العالقين محاولين في نفس الوقت طمأنتهم بأن الأمور ستكون على مايرام لكن محاولاتهم باءت بالفشل فعمدوا إلى الاستعانة بقوات الإنقاذ الري.

فور تلقى إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغ بتعطل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخله محتجزين، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ. تمكنت القوات بتشغيل المصعد يدوياً بإستخدام أجهزة متخصصة ليتمكنوا من فتح باب المصعد، وإستخراج

فور تلقى إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغ بتعطل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخله محتجزين، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ.



تمكنت القوات بتشغيل المصعد يدوياً بإستخدام أجهزة متخصصة ليتمكنوا من فتح باب المصعد، وإستخراج من بداخله بحالة جيدة دون إصابات.



ولاقى سرعةانتقال القوات لمحل البلاغ إاستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود الأمنية المتواصلة للارتقاء بمستوى أداء الرسالة الأمنية السامية.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.



