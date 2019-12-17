الخارجية: مصر تستضيف 5 ملايين فارين من النزاعات

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، جهود مصر في استضافة اللاجئين، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تقييم مساهمات الدول المستضيفة في حماية واستضافة ودعم اللاجئين"، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد حاليا بسويسرا، ويعد أكبر مؤتمر دولي يعقد في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر كدولة مستضيفة لأكثر من 250 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من 59 دولة.

ولفت لوزار إلى استضافة نحو 5 ملايين أجنبي آخرين أغلبهم من الفارين من النزاعات وحالات العنف والاضطهاد، ما يجعلهم في ظروف مشابهة للاجئين، مشيرا إلى لما تقدمه مصر من خدمات للاجئين في مجالات التعليم والصحة، واستفادتهم من الدعم الذي تقدمه الدولة لمختلف السلع الأساسية، مؤكدا سعي مصر للاستمرار في تحسين أوضاع