سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يكرم «بنك القاهرة» لدعمه صندوق تحيا مصر

تحرير:أمل نبيل ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
طارق فايد..رئيس بنك القاهرة
طارق فايد..رئيس بنك القاهرة
أعرب طارق فايد- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنح البنك شهادة تقدير تكريماً لدوره الفعال في دعم أنشطة صندوق تحيا مصر. وأشار الى أن هذا التكريم جاء تتويجا لمساهمات بنك القاهرة الرائدة في مجالات المسؤولية المجتمعية وتكريساً لجهوده فى ترسيخ مفاهيم العمل المجتمعى والتنمية، والقيام بدورهالمتميز فى دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية التى تهدف إلى تقديم العونوالمساندة لكافة الأفكار والمبادرات التى تسهم فى تنمية المجتمع،التى تتماشى مع رؤية الدولة 2030 وذلك فى مختلفالقطاعات الحيوية.
وأكد"فايد" التزام بنك القاهرة بدعم كافة أنشطة صندوق تحيا مصر من خلال العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تساهم في دعم خطط التنمية الشاملة في المجتمع، ومنها الصحة وتمكيين المرأة والشباب والتدريب المهنى ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع ومبادرات تنمية القري، والمشاركة فى مشروع حى
اقرأ المزيد
فلوس (2)

ارتفاع ودائع البنوك إلى 4.152 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019

ارتفعت اجمالى ودائع البنوك لتسجل 4.152 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 4.026 تريليون جنيه بنهاية اغسطس 2019 بارتفاع قدره 126.4 مليار جنيه. وكشفت احدث تقرير للبنك المركزي ان الودائع انقسمت الى ودائع حكومية بقيمة 617.6 مليار جنيه منها 541.1 مليار جنيه بالعملة المحلية و 76.4 مليار جنيه بالعملة الاجنبية.
بورصة (2)

البورصة تربح 9.4 مليار جنيها بختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود جماعي ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.51 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 13627.19 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 527.08 نقطة، وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1381.81 نقطة.
الجنية-المصري

منها السياحة.. عوامل دفعت الجنيه للصعود أمام الدولار

صعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمس الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2017، مسجلا 15.98 جنيه للدولار، ليكسر حاجز الـ 16 جنيها للدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي، وقفز سعر صرف الجنيه بنسبة 10.1% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. الارتفاع الذي تشهده العملة المحلية أمام الدولار يرجع إلى عدة عوامل في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 15.06 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
مباحثات مصرية سعودية

مباحثات مصرية سعودية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

اجتمع اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بحضور السفير أحمد فاروق سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية؛ تناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها بناء القدرات، والاقتصاد الرقمي، والمدفوعات الالكترونية، جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور عمرو طلعت للمملكة العربية السعودية لرئاسة اجتماع الدورة العادية (46) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار)، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف، واقترح السيسي خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، تعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها، داعيا الشركات العملاقة التي تعمل في هذه المجالات للمشاركة في هذه المشروعات لتوفير الوقت والجهد.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لن نسمح به

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، وقال تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019: "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "آن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: اقتراب سكان إفريقيا من 1.2 مليار نسمة فرصة للاستثمار

اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية التنمية حق من حقوق الإنسان؛ كونها تغير حياة الناس إلى الأفضل وتعطي آمالا وفرصا حقيقة للحياة، مشيرًا إلى أن حضور الدول الإفريقية والمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك ومؤسسات التمويل في المنتدى الرابع لإفريقيا 2019، يعكس إرادة حقيقية للعمل في إفريقيا. وطالب الرئيس السيسي خلال منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، بضخ استثمارات ليس فقط في مصر، وإنما في إفريقيا أيضا، متسائلا: إفريقيا قارة شابة.. هل يوجد بها فرص حقيقية؟، وقال "إن عدد سكان القارة يقترب من 1.2 مليار نسمة، وهو يعد سوقا أو استثمارا أو فرصة حقيقية".
الرئيس-السيسى

السيسي: نقدر التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات التنموية، معربا عن الترحيب بمشاركة البنك في أعمال مؤتمر إفريقيا 2019، والتي تأتي في إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الإفريقية، جاء ذلك خلال استقباله سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]