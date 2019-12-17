السيسي يكرم «بنك القاهرة» لدعمه صندوق تحيا مصر

تحرير:أمل نبيل ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

طارق فايد..رئيس بنك القاهرة

أعرب طارق فايد- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنح البنك شهادة تقدير تكريماً لدوره الفعال في دعم أنشطة صندوق تحيا مصر. وأشار الى أن هذا التكريم جاء تتويجا لمساهمات بنك القاهرة الرائدة في مجالات المسؤولية المجتمعية وتكريساً لجهوده فى ترسيخ مفاهيم العمل المجتمعى والتنمية، والقيام بدورهالمتميز فى دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية التى تهدف إلى تقديم العونوالمساندة لكافة الأفكار والمبادرات التى تسهم فى تنمية المجتمع،التى تتماشى مع رؤية الدولة 2030 وذلك فى مختلفالقطاعات الحيوية.

وأكد"فايد" التزام بنك القاهرة بدعم كافة أنشطة صندوق تحيا مصر من خلال العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تساهم في دعم خطط التنمية الشاملة في المجتمع، ومنها الصحة وتمكيين المرأة والشباب والتدريب المهنى ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع ومبادرات تنمية القري، والمشاركة فى مشروع حى