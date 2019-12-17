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البورصة تربح 9.4 مليار جنيها بختام تعاملات الثلاثاء

تحرير:أمل نبيل ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
أرشيفية
أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود جماعي ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.51 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 13627.19 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 527.08 نقطة، وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1381.81 نقطة.
وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 1.4مليار جنيه، بعد التداول على168.77ألف سهم عبر تنفيذ 21.7ألف عملية.    ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيع46.56مليون جنيه، فى حين مالت تعاملات العرب و الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 11.18مليون جنيه و 35.37 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم
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البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الخميس

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