ارتفاع ودائع البنوك إلى 4.152 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

أموال

ارتفعت اجمالى ودائع البنوك لتسجل 4.152 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 4.026 تريليون جنيه بنهاية اغسطس 2019 بارتفاع قدره 126.4 مليار جنيه. وكشفت احدث تقرير للبنك المركزي ان الودائع انقسمت الى ودائع حكومية بقيمة 617.6 مليار جنيه منها 541.1 مليار جنيه بالعملة المحلية و 76.4 مليار جنيه بالعملة الاجنبية.

وسجلت الودائع غير الحكومية 3.54 تريليون جنيه بنهاية سبتمر 2019 منها 2.8 تريليون جنيه بالعملة المحلية و694.7 بالعملات الاجنبية.



