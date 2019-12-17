رياضة

الغزل يخرج بفوز مهم أمام بلدية المحلة

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م
بلدية المحلة
بلدية المحلة
نجح فريق غزل المحلة في حصد فوز غالٍ على نظيره بلدية المحلة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز ب، والتي أقيمت على استاد المحلة، سجل أهداف غزل المحلة خالد رسلان في الدقيقة 15 وخالد الأخميمي في الدقيقة الـ88، بينما سجل هدف بلدية المحلة زيكو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ضربة جزاء. وبهذه النتيجة يحتل بلدية المحلة، المركز السادس في جدول مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يرتفع رصيد غزل المحلة 17 نقطة في مركز الوصافة من المجموعة الثالثة.
وشهد ديربي المحلة بعض المشادات، وأشهر محمود عاشور حكم المباراة البطاقات الحمراء لخالد كساب لاعب الغزل وعلاء شعبان لاعب البلدية. الأمر بدأ بالتحام قوي من لاعب البلدية على لاعب الغزل، وتطور بين لاعبي الفريقين ودخلوا في شد وجذب وتبادلا السباب، ليشهر محمود عاشور البطاقة الحمراء لكل منهما. اعترض أشرف
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الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
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العفو الدولية تطالب آرسنال بعدم الضغط على أوزيل

كشفت الصحافة الإنجليزية عن أن منظمة العفو الدولية حثت إدارة آرسنال لدعم أوزيل، ومنحه الفرصة للتعبير بشكل حر عن آرائه. وجاء في تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نيكولا بيكيلين، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، تحدث لآرنسال، بعدم "الضغط" على أوزيل في حديثه عن ما يحدث في الصين. وقال بيكيلين في تصريحات لـ"سكاي": عندما بدأ أوزيل بانتقاد ما يحدث في الصين، من المهم ألا تقوم إدارة آرسنال بعدم التضييق عليه، وترك كامل الحرية له للتعبير عن آرائه".
الترجي - السد

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فاركو

القسم الثاني.. فاركو يواصل الصدارة وخسارة المنصورة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأولمبي، بقيادة أحمد الكأس، مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المنصورة، بهدف نظيف، جاء عن طريق، علاء عبدالعظيم من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة (بحرى) بدوري القسم الثاني، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند سبع نقاط، في المركز التاسع.
مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر-27

طلائع الجيش يخشى مفاجآت الكأس أمام دكرنس

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام دكرنس، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد عبد الله، ويعاونه الثنائي نور سعيد ومحمد عبد الله، بينما سيكون محمود عاشور حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بلدية-المحلة

بلدية المحلة يواصل صحوته تحت قيادة رضا عبد العال

حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة مدربه رضا عبدالعال، فوزًا صعبًا، على نظيره المالية بكفر الزيات، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة بحري، لدوري القسم الثاني. سجل أحمد البيلي هدفي المالية، وسجل للبلدية أحمد هنداوي هدفًا، وعمرو مصطفى هدفين، منهما هدف في الدقيقة 93، ليرفع البلدية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، في المقابل ظل كفر الزيات في المركز الأخير بنقطتين. وتعرض محمد عبدالواحد لاعب بلدية المحلة لإصابة خطيرة، بعدما بلع لسانه لولا تدخل الأجهزة الطبية، وتم نقله إلى المستشفى.
الترسانه‎

الترسانة يواصل السقوط في المظاليم وفوز بلدية المحلة

واصل فريق الترسانة سلسلة نتائجه السلبية في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، بالخسارة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف القدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط المركز الخامس. وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى، ليستقيل علاء ميهوب المدير الفني، ثم التعادل مع النجوم والمريخ، ليرحل مؤمن عبدالغفار، ويتم تعيين كشري الذي تعرض للهزيمة في مباراتين.
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