الغزل يخرج بفوز مهم أمام بلدية المحلة

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

بلدية المحلة

نجح فريق غزل المحلة في حصد فوز غالٍ على نظيره بلدية المحلة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز ب، والتي أقيمت على استاد المحلة، سجل أهداف غزل المحلة خالد رسلان في الدقيقة 15 وخالد الأخميمي في الدقيقة الـ88، بينما سجل هدف بلدية المحلة زيكو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ضربة جزاء. وبهذه النتيجة يحتل بلدية المحلة، المركز السادس في جدول مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يرتفع رصيد غزل المحلة 17 نقطة في مركز الوصافة من المجموعة الثالثة.

وشهد ديربي المحلة بعض المشادات، وأشهر محمود عاشور حكم المباراة البطاقات الحمراء لخالد كساب لاعب الغزل وعلاء شعبان لاعب البلدية. الأمر بدأ بالتحام قوي من لاعب البلدية على لاعب الغزل، وتطور بين لاعبي الفريقين ودخلوا في شد وجذب وتبادلا السباب، ليشهر محمود عاشور البطاقة الحمراء لكل منهما. اعترض أشرف