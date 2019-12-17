جوارديولا يتحدث عن رحيل أرتيتا لآرسنال ومواجهة ريال

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

جوارديولا

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن وجود مفاوضات من جانب إدارة آرسنال مع مساعده مايكل أرتيتا لاعب الجانرز السابق. وقال جوارديولا في المؤتمر التحضيري قبل مواجهة أوكسفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية: "مايكل أرتيتا سيسافر معنا غدًا إلى أوكسفورد". وأوضح بيب: "لقد كنا أذكياء للغاية عند الاستعانة به وقت أن غاب عن أعين الأندية الأخرى، إنه مدير رائع، ويملك أخلاقيات العمل، لذلك هو ما هو عليه، إنه يتحدث مع آرسنال، لكن لا أعرف الوضع حاليا".

وأكمل جوارديولا عن مساعده: "أرتيتا معنا الآن، وهو جزء من منظومة العمل، عندما يكون هناك أخبار جديدة سوف يعرفها الجميع، الآن هو هنا". وتحدث عن قرعة الأبطال التي أوقعته مع ريال مدريد الإسباني، قائلا: "ريال مدريد اختبار صعب للغاية بالنسبة لنا في دوري الأبطال، سوف نستعد جيدا للمباراتين بقدر الإمكان، لكن