رياضة

جوارديولا يتحدث عن رحيل أرتيتا لآرسنال ومواجهة ريال

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
جوارديولا
جوارديولا
تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن وجود مفاوضات من جانب إدارة آرسنال مع مساعده مايكل أرتيتا لاعب الجانرز السابق. وقال جوارديولا في المؤتمر التحضيري قبل مواجهة أوكسفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية: "مايكل أرتيتا سيسافر معنا غدًا إلى أوكسفورد". وأوضح بيب: "لقد كنا أذكياء للغاية عند الاستعانة به وقت أن غاب عن أعين الأندية الأخرى، إنه مدير رائع، ويملك أخلاقيات العمل، لذلك هو ما هو عليه، إنه يتحدث مع آرسنال، لكن لا أعرف الوضع حاليا".
وأكمل جوارديولا عن مساعده: "أرتيتا معنا الآن، وهو جزء من منظومة العمل، عندما يكون هناك أخبار جديدة سوف يعرفها الجميع، الآن هو هنا". وتحدث عن قرعة الأبطال التي أوقعته مع ريال مدريد الإسباني، قائلا: "ريال مدريد اختبار صعب للغاية بالنسبة لنا في دوري الأبطال، سوف نستعد جيدا للمباراتين بقدر الإمكان، لكن
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الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
مسعو-أوزيل ‎ (4)

العفو الدولية تطالب آرسنال بعدم الضغط على أوزيل

كشفت الصحافة الإنجليزية عن أن منظمة العفو الدولية حثت إدارة آرسنال لدعم أوزيل، ومنحه الفرصة للتعبير بشكل حر عن آرائه. وجاء في تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نيكولا بيكيلين، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، تحدث لآرنسال، بعدم "الضغط" على أوزيل في حديثه عن ما يحدث في الصين. وقال بيكيلين في تصريحات لـ"سكاي": عندما بدأ أوزيل بانتقاد ما يحدث في الصين، من المهم ألا تقوم إدارة آرسنال بعدم التضييق عليه، وترك كامل الحرية له للتعبير عن آرائه".
الترجي - السد

الترجي يكتسح السد بسداسية تاريخية في مونديال الأندية

اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد خليفة الدولي، في مواجهة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر، بعدما خسر السد أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة (3- 2)، فيما خسر الترجي أمام الهلال السعودي بهدف نظيف. وتعد تلك النتيجة الأعلى في تاريخ كأس العالم للأندية، والتي تشهد فوز أحد الفريقين بستة أهداف، فيما كان حمدي الهوني أول لاعب عربي وإفريقي يسجل هاتريك في كأس العالم للأندية.
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قرعة دوري الأبطال (1)

مواجهات نارية في دور الـ16 بدوري الأبطال

أجريت اليوم الإثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا. فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير. وضمنت الفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.
مانشستر سيتي - أرسنال

مانشستر سيتي يضرب آرسنال بثلاثية في البريميرليج

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإمارات مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومازال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع. المباراة شهدت تألق كبير من كيفين دي بروين الذي سجل هدفين لمانشستر سيتي، كما صنع هدف سجله رحيم ستيرلينج، خلال الشوط الأول من اللقاء.
مانشستر سيتي - أجويرو

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
أتالانتا

أتالانتا يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى

تأهل فريق أتالانتا الإيطالي، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، على شاختار دونستيك الأوكراني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من المسابقة الأوروبية، حيث احتاج الفريق الإيطالي إلى الفوز مع تعثر دينامو زغرب الكرواتي، الذي خسر بأربعة أهداف لهدف أمام مانشستر سيتي، بينما احتاج شاختار للفوز من أجل التأهل لدور المقبل.
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