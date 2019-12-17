تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

مرتضى منصور

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جلسة مرتضى منصور، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في حضور أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الأبيض عند 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث.

وأكد مرتضى منصور للاعبي الفريق أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأبيض حاليًا تعيشها جميع الأندية وعليهم أن يتقبلوا ذلك، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تتأخر عليهم نهائيًّا. وأكمل رئيس الزمالك في حديثه مع اللاعبين، قائلا: "حصلتم على مستحقاتكم في الموسم الماضي دون تأخير، وكل لاعب سيحصل على مستحقاته كاملة،