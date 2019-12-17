رياضة

تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جلسة مرتضى منصور، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في حضور أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الأبيض عند 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث.
وأكد مرتضى منصور للاعبي الفريق أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأبيض حاليًا تعيشها جميع الأندية وعليهم أن يتقبلوا ذلك، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تتأخر عليهم نهائيًّا. وأكمل رئيس الزمالك في حديثه مع اللاعبين، قائلا: "حصلتم على مستحقاتكم في الموسم الماضي دون تأخير، وكل لاعب سيحصل على مستحقاته كاملة،
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الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
مسعو-أوزيل ‎ (4)

العفو الدولية تطالب آرسنال بعدم الضغط على أوزيل

كشفت الصحافة الإنجليزية عن أن منظمة العفو الدولية حثت إدارة آرسنال لدعم أوزيل، ومنحه الفرصة للتعبير بشكل حر عن آرائه. وجاء في تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نيكولا بيكيلين، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، تحدث لآرنسال، بعدم "الضغط" على أوزيل في حديثه عن ما يحدث في الصين. وقال بيكيلين في تصريحات لـ"سكاي": عندما بدأ أوزيل بانتقاد ما يحدث في الصين، من المهم ألا تقوم إدارة آرسنال بعدم التضييق عليه، وترك كامل الحرية له للتعبير عن آرائه".
الترجي - السد

الترجي يكتسح السد بسداسية تاريخية في مونديال الأندية

اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد خليفة الدولي، في مواجهة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر، بعدما خسر السد أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة (3- 2)، فيما خسر الترجي أمام الهلال السعودي بهدف نظيف. وتعد تلك النتيجة الأعلى في تاريخ كأس العالم للأندية، والتي تشهد فوز أحد الفريقين بستة أهداف، فيما كان حمدي الهوني أول لاعب عربي وإفريقي يسجل هاتريك في كأس العالم للأندية.
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