جريمة

مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في انهيار عقار بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
انهيار عقار بالشرقية
انهيار عقار بالشرقية
انهيار عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي "نجيزة" بمركز فاقوس، تسبب في وقوع حالة وفاة وإصابتين، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار. تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، إخطارا من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار بمنطقه "نجيزة". على الفور انتقل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير الأمن، واللواء ماجد الأشقر، مدير الأمن العام، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدفاع المدني إلى مكان الحادث.
انهيار العقار أسفر عن وقوع حالة وفاة "ولاء.م.ع" وإصابتين، وأمر محافظ الشرقية بتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات السكنية المجاورة للعقار المنهار، للتأكد من سلامتها. وأمر أيضًا بفرض كردون أمني حول العقار المنهار حفاظًا على أرواح المارة ولسهولة رفع الأنقاض، وإخلاء العقارات
اقرأ المزيد
سجن-القناطر (2)

حقيقة إضراب نزيلات سجن القناطر.. مصدر أمني يرد

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات الفضائية الإثارية، بشأن إعلان 10 من نزيلات سجن القناطر للنساء عن إضرابهن عن الطعام نظرا لاعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.
مطار-القاهرة (5)

سلاح وحشيش.. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولتي تهريب مخدرات وسلاح بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر أولى المحاولات كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة القادمة من النمسا، تبين وجود جسم غريب يشبه السلاح أثناء تمرير حقائب راكب مصري على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة من النوع القابل للتعديل لسلاح ناري مخبأ داخل حقيبته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 148 لسنة 2019.
سقوط -اسانسير

«بين السما والأرض».. دقائق ذعر داخل مصعد مصر الجديدة

على غرار فيلم "بين السما والأرض" للروائي الكبير نجيب محفوظ، حبس أهالي مصر الجديدة أنفاسهم وبلغت القلوب الحناجر لدى تعطل مصعد كهربائي بأحد العقارات السكنية واحتجاز 3 أشخاص بداخله، ليسترجع البعض مشاهد العمل السينمائي الجيد الذي لا تزال تفاصيله عالقة في الأذهان.تجمع قاطنو العقار وساكن المنطقة بحثا عن حل عاجل لإنقاذ هؤلاء الثلاثة العالقين محاولين في نفس الوقت طمأنتهم بأن الأمور ستكون على مايرام لكن محاولاتهم باءت بالفشل فعمدوا إلى الاستعانة بقوات الإنقاذ الري.
جثة

انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.
اقرأ المزيد من الأخبار
سقوط -اسانسير

«بين السما والأرض».. دقائق ذعر داخل مصعد مصر الجديدة

على غرار فيلم "بين السما والأرض" للروائي الكبير نجيب محفوظ، حبس أهالي مصر الجديدة أنفاسهم وبلغت القلوب الحناجر لدى تعطل مصعد كهربائي بأحد العقارات السكنية واحتجاز 3 أشخاص بداخله، ليسترجع البعض مشاهد العمل السينمائي الجيد الذي لا تزال تفاصيله عالقة في الأذهان.تجمع قاطنو العقار وساكن المنطقة بحثا عن حل عاجل لإنقاذ هؤلاء الثلاثة العالقين محاولين في نفس الوقت طمأنتهم بأن الأمور ستكون على مايرام لكن محاولاتهم باءت بالفشل فعمدوا إلى الاستعانة بقوات الإنقاذ الري.
اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (3)

لحظات الرعب في احتجاز 7 بينهم 5 أطفال بعقار منكوب

الأمور بدت طبيعية داخل شوارع الحي الشعبي الضيقة، بنايات قديمة متراصة تكاد تحجب الشمس، الجو سقيع مع انخفاض درجة الحرارة وسط توقع خبراء الأرصاد الجوية بهطول أمطار متوسطة بالعاصمة، حركة المارة منتظمة بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لكن سرعان ما تبدلت الأجواء لدى حدوث انهيار جزئي لعقار سكني وسط ارتفاع أصوات الصراخ ليسرع الجميع لنجدة المحتجزين بالأدوار العالية ومع تأزم الأوضاع بات الخيار الأمثل هو طلب العون من إدارة الحماية المدنية عبر خط النجدة.
حريق (1)

السيطرة على حريق هائل بسنترال دمرو في المحلة

حريق هائل اندلع مساء اليوم بمبنى سنترال قرية دمرو بمركز المحلة بالغربية تسبب في حدوث تعطل جزئي داخل السنترال وتدمير محتويات الأقسام الداخلية. تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال قرية دمرو بدائرة المركز. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي مفاجىء تسبب في التهام محتويات الأقسام الداخلية للسنترال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
السيطرة-على-حريق بداخل-مركب-عائم جنوب الأقصر (3)

14 مصابا في حريق باخرة سياحية بالأقصر

أصيب 14 شخصا في حريق نشب بمركب سياحي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ الركاب وطاقم المركب من الموت، وحال سرعة وصول القوات دون وقوع كارثة. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالأقصر إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بمرسى الوطنية بمنطقة البغدادي وتحديدا في غرف العاملين بالمركب لدى توقفها بالمرسى، ليدفع مدير إدارة الحماية المدنية بلنشات الإطفاء النهري إلى موقع الحريق موجها بسرعة محاصرة مصدر النيران.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]