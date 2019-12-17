مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في انهيار عقار بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

انهيار عقار بالشرقية

انهيار عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي "نجيزة" بمركز فاقوس، تسبب في وقوع حالة وفاة وإصابتين، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار. تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، إخطارا من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار بمنطقه "نجيزة". على الفور انتقل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير الأمن، واللواء ماجد الأشقر، مدير الأمن العام، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدفاع المدني إلى مكان الحادث.

انهيار العقار أسفر عن وقوع حالة وفاة "ولاء.م.ع" وإصابتين، وأمر محافظ الشرقية بتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات السكنية المجاورة للعقار المنهار، للتأكد من سلامتها. وأمر أيضًا بفرض كردون أمني حول العقار المنهار حفاظًا على أرواح المارة ولسهولة رفع الأنقاض، وإخلاء العقارات