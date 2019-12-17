جريمة

سلاح وحشيش.. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولتي تهريب مخدرات وسلاح بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر أولى المحاولات كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة القادمة من النمسا، تبين وجود جسم غريب يشبه السلاح أثناء تمرير حقائب راكب مصري على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة من النوع القابل للتعديل لسلاح ناري مخبأ داخل حقيبته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 148 لسنة 2019.
ثاني محاولات التهريب كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو، إذ اشتبه رئيس قسم التفتيش في أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا. وبالعرض على مدير إدارة الجمارك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، إذ تبين وجود قطعة من مخدر الحشيش داخل إحدى جيوب
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سجن-القناطر (2)

حقيقة إضراب نزيلات سجن القناطر.. مصدر أمني يرد

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات الفضائية الإثارية، بشأن إعلان 10 من نزيلات سجن القناطر للنساء عن إضرابهن عن الطعام نظرا لاعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.
انهيار- العقار- في- فاقوس -الشرقية (4)

مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في انهيار عقار بالشرقية

انهيار عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي "نجيزة" بمركز فاقوس، تسبب في وقوع حالة وفاة وإصابتين، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار. تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، إخطارا من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار بمنطقه "نجيزة". على الفور انتقل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير الأمن، واللواء ماجد الأشقر، مدير الأمن العام، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدفاع المدني إلى مكان الحادث.
سقوط -اسانسير

«بين السما والأرض».. دقائق ذعر داخل مصعد مصر الجديدة

على غرار فيلم "بين السما والأرض" للروائي الكبير نجيب محفوظ، حبس أهالي مصر الجديدة أنفاسهم وبلغت القلوب الحناجر لدى تعطل مصعد كهربائي بأحد العقارات السكنية واحتجاز 3 أشخاص بداخله، ليسترجع البعض مشاهد العمل السينمائي الجيد الذي لا تزال تفاصيله عالقة في الأذهان.تجمع قاطنو العقار وساكن المنطقة بحثا عن حل عاجل لإنقاذ هؤلاء الثلاثة العالقين محاولين في نفس الوقت طمأنتهم بأن الأمور ستكون على مايرام لكن محاولاتهم باءت بالفشل فعمدوا إلى الاستعانة بقوات الإنقاذ الري.
جثة

انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية تكشف كذب اتهام عاطل لضابط باقتحام شقته وسبه

شكوى وردت إلى قطاع التفتيش بمديرية أمن الجيزة، أفاد مقدمها بتضرره من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضرراً معنوياً، ليوجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة فحص الشكوى تنسيقا مع الأجهزة المعنية بالوزارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق ووفق الاستراتيجية الموضوعة بتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وحسن معاملتهم داخل المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية.
مطار-القاهرة (4)

«ترامادول».. ضبط راكب بحوزته مخدرات في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط إير إيطاليا رقم 801 القادمة من ملبنزا، تم الاشتباه في راكب مصري إذ بدت عليه علامات الارتباك الشديد، وبسؤاله إن كان يحمل أشياء ممنوعة أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الإكسراي فتم تأكيد الاشتباه.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط 20 طربة حشيس و14 كيلو هيروين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على "عاطل" في العقد الخامس من العمر بحيازته نحو 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلوجرامات، وذلك بمنطقة المنتزه، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية كان يعتزم توزيعها على عملائه مستهدفا طلاب الجامعات والمدارس والأندية ومراكز الشباب والمقاهي. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود معلومات عن اتجار شخص "عاطل" في المواد المخدرة.
حملة-امنية

ضبط 25 متهمًا وتحرير 135 مخالفة في حملة بالجيزة

شن ضباط شرطة المرافق بالتعاون مع حي الهرم بالجيزة، وكذلك مباحث التموين، حملة أمنية مشتركة لضبط جرائم الغش التجاري، والإشغالات وتعطيل الطرق والمرافق بسبب استغلال الشوارع كمرفق عام فى ترويج البضائع المختلفة، ونجحت الحملة فى ضبط 135 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة متجولين، وببيع منتجات مجهولة المصدر وأخرى غير معلن أسعارها، علاوة على عدد من المنشآت غير المرخصة، تم إغلاقها، وعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن عدم حمل شهادات صحية للعاملين بعدد من المطاعم، وكذلك وقائع غش بإنتاج خبز ناقص الوزن.
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