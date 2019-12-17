سلاح وحشيش.. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

مطار القاهرة - أرشيفية

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولتي تهريب مخدرات وسلاح بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر أولى المحاولات كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة القادمة من النمسا، تبين وجود جسم غريب يشبه السلاح أثناء تمرير حقائب راكب مصري على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة من النوع القابل للتعديل لسلاح ناري مخبأ داخل حقيبته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 148 لسنة 2019.

ثاني محاولات التهريب كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو، إذ اشتبه رئيس قسم التفتيش في أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا. وبالعرض على مدير إدارة الجمارك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، إذ تبين وجود قطعة من مخدر الحشيش داخل إحدى جيوب