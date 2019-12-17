السيسي لشباب العالم: لا نقدم نصائح تؤدي إلى خراب الأمم

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أن مصر لا تقدم النصائح التي تؤدي إلى خراب الأمم والشعوب، مشددا على أن الجسور دائما بين الدول ولكن بالسلام. وردا على سؤال من إحدى المشاركات حول رؤيته لمستقبل الكرد خاصة بعد ما تعرضوا إليه..قال السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات تشارك في منتدى شرم الشيخ، "إن وضع الكرد مؤلم خاصة بعد تقسيم الدولة الكردية القديمة على مدار 70 عاما والتي أفرزت الواقع في سوريا وتركيا والعراق وغيره"، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يستطيع أحد محو هوية الأمم ومن بينها الأمة الكردية، والدليل على ذلك أنه لا أحد يمكنه طمس لغتها وعاداتها وتقاليدها.

وأضاف الرئيس: "إن هناك من يحاول إشعال المواقف التي تكون قابلة بالفعل للاشتعال، وأن البعض الآخر يحاول تغذية نزعة الانفصال داخل المجتمعات"، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو اقتتال على مدار 60 عاما وكان الأفضل أن يتم بناء التنمية والتعليم والصحة.وأكد السيسي على أن الجسور ستمد رغما عن ما يحدث من بعض الدول الآن