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السيسي لشباب العالم: لا نقدم نصائح تؤدي إلى خراب الأمم

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أن مصر لا تقدم النصائح التي تؤدي إلى خراب الأمم والشعوب، مشددا على أن الجسور دائما بين الدول ولكن بالسلام. وردا على سؤال من إحدى المشاركات حول رؤيته لمستقبل الكرد خاصة بعد ما تعرضوا إليه..قال السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات تشارك في منتدى شرم الشيخ، "إن وضع الكرد مؤلم خاصة بعد تقسيم الدولة الكردية القديمة على مدار 70 عاما والتي أفرزت الواقع في سوريا وتركيا والعراق وغيره"، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يستطيع أحد محو هوية الأمم ومن بينها الأمة الكردية، والدليل على ذلك أنه لا أحد يمكنه طمس لغتها وعاداتها وتقاليدها.
وأضاف الرئيس: "إن هناك من يحاول إشعال المواقف التي تكون قابلة بالفعل للاشتعال، وأن البعض الآخر يحاول تغذية نزعة الانفصال داخل المجتمعات"، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو اقتتال على مدار 60 عاما وكان الأفضل أن يتم بناء التنمية والتعليم والصحة.وأكد السيسي على أن الجسور ستمد رغما عن ما يحدث من بعض الدول الآن
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دار-الافتاء-المصرية

هل لمس المرأة في المواصلات ينقض الوضوء؟.. الإفتاء ترد

علق الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لهيئة دار الإفتاء المصرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه، هل لمس المرأة في المواصلات عند دفع الأجرة ينقض الوضوء؟". وكشف العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن اللمس بباطن الكف ينقض الوضوء أما غيره فلا ينقض".
سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تستضيف 5 ملايين فارين من النزاعات

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، جهود مصر في استضافة اللاجئين، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تقييم مساهمات الدول المستضيفة في حماية واستضافة ودعم اللاجئين"، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد حاليا بسويسرا، ويعد أكبر مؤتمر دولي يعقد في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر كدولة مستضيفة لأكثر من 250 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من 59 دولة.
السيسي في ماراثون السلام

السيسي يشارك في ماراثون السلام: امتزجت سعادتي بالأمل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مع شباب العالم في فاعليات ماراثون السلام، الذي جرى تنظيمه ضمن أعمال منتدى شباب العالم، الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ، والتقى الرئيس الشباب المشاركين في الماراثون بعد انتهائه أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ. وكتب السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".
مجلس-النواب (1)

نائب: يجب تحويل المستبعدين من معاش العجز إلى «تكافل»

تقدم الدكتور حسين غيته عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إعادة النظر في قرارات الاستبعاد من معاش العجز وتحويل المستبعدين إلى معاش تكافل وكرامة، قائلا إن العامل أو الموظف يستحق أخذ المعاش طبقا لقانون رقم 79 لسنة 1975 و120/2014 وذلك في العجز الكلي، ويثبت بأصل شهادة تقدير العجز من الجنة الطبية المتخصصة بهيئة التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة.
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