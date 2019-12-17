الترجي يكتسح السد بسداسية تاريخية في مونديال الأندية

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

الترجي - السد

اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد خليفة الدولي، في مواجهة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر، بعدما خسر السد أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة (3- 2)، فيما خسر الترجي أمام الهلال السعودي بهدف نظيف. وتعد تلك النتيجة الأعلى في تاريخ كأس العالم للأندية، والتي تشهد فوز أحد الفريقين بستة أهداف، فيما كان حمدي الهوني أول لاعب عربي وإفريقي يسجل هاتريك في كأس العالم للأندية.

فريق الترجي، سجل هدف التقدم، في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب حمدو الهوني، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وبعد مرور خمس دقائق أضاف الفريق التونسي، الهدف الثاني، عن طريق أنيس البدري. وفي الدقيقة 23، حصل الترجي على ركلة جزاء، بعدما لمس اللاعب عبدالكريم الكرة بيده، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء، ونفذها أنيس البدري