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هل لمس المرأة في المواصلات ينقض الوضوء؟.. الإفتاء ترد

تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
علق الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لهيئة دار الإفتاء المصرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه، هل لمس المرأة في المواصلات عند دفع الأجرة ينقض الوضوء؟". وكشف العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن اللمس بباطن الكف ينقض الوضوء أما غيره فلا ينقض".

وأكد مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز بيع الذهب أو تقسيطه؛ لكونه أصبح سلعة.

ولفت "العجمي"، إلى أنه يجوز أن يعطي شخص مال لأحد للحج عن شخص متوفي.

السيسي (3)

السيسي لشباب العالم: لا نقدم نصائح تؤدي إلى خراب الأمم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أن مصر لا تقدم النصائح التي تؤدي إلى خراب الأمم والشعوب، مشددا على أن الجسور دائما بين الدول ولكن بالسلام. وردا على سؤال من إحدى المشاركات حول رؤيته لمستقبل الكرد خاصة بعد ما تعرضوا إليه..قال السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات تشارك في منتدى شرم الشيخ، "إن وضع الكرد مؤلم خاصة بعد تقسيم الدولة الكردية القديمة على مدار 70 عاما والتي أفرزت الواقع في سوريا وتركيا والعراق وغيره"، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يستطيع أحد محو هوية الأمم ومن بينها الأمة الكردية، والدليل على ذلك أنه لا أحد يمكنه طمس لغتها وعاداتها وتقاليدها.
سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تستضيف 5 ملايين فارين من النزاعات

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، جهود مصر في استضافة اللاجئين، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تقييم مساهمات الدول المستضيفة في حماية واستضافة ودعم اللاجئين"، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد حاليا بسويسرا، ويعد أكبر مؤتمر دولي يعقد في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر كدولة مستضيفة لأكثر من 250 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من 59 دولة.
السيسي في ماراثون السلام

السيسي يشارك في ماراثون السلام: امتزجت سعادتي بالأمل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مع شباب العالم في فاعليات ماراثون السلام، الذي جرى تنظيمه ضمن أعمال منتدى شباب العالم، الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ، والتقى الرئيس الشباب المشاركين في الماراثون بعد انتهائه أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ. وكتب السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".
مجلس-النواب (1)

نائب: يجب تحويل المستبعدين من معاش العجز إلى «تكافل»

تقدم الدكتور حسين غيته عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إعادة النظر في قرارات الاستبعاد من معاش العجز وتحويل المستبعدين إلى معاش تكافل وكرامة، قائلا إن العامل أو الموظف يستحق أخذ المعاش طبقا لقانون رقم 79 لسنة 1975 و120/2014 وذلك في العجز الكلي، ويثبت بأصل شهادة تقدير العجز من الجنة الطبية المتخصصة بهيئة التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة.
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دار-الافتاء-المصرية

منافٍ للفطرة الإنسانية.. مرصد الإفتاء يدين حادث لندن الإرهابي

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذه أحد الأشخاص باستخدام سكين على جسر لندن وسط العاصمة البريطانية لندن، وأودى بحياة شخصين بالإضافة إلى منفذ الهجوم. وذكر المرصد في بيان اليوم السبت، أن هذا العمل الإرهابي منافٍ للفطرة الإنسانية ولكافة القيم والشرائع السماوية، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن كافة المجتمعات والدول في مرمى نيرانه الخبيثة، وعلى المجتمع الدولي محاربة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب بجميع ألوانه وشعاراته.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

مفتي الجمهورية: بناء الدولة لا يتحقق إلا بالعلم والعمل والاجتهاد

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه لا توجد حضارة في الدنيا تقوم على الأوهام ، مشددا على أن الحضارات تقوم على العلم والاجتهاد، إذ قال المفتى في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بمدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان «دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بالمخاطر التي تواجهها مصر»، تحت رعاية الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور أساتذة وعمداء وطلبة الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة: «إن الوصول إلى بناء الدولة والعمران لا يتحقق إلا من خلال العلم والعمل والاجتهاد، وأن العلوم الدنيوية أمر مهم لخدمة الحضارة، وتابع مصر تمتلك أسماء من العلماء لامعة ، ونريد أن يكون لدينا آلاف العلماء من أمثالهم».
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز ركوب المرأة مع الرجل في الأسانسير؟ الإفتاء تُجيب

رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي والذي جاء فيه: "ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة هل هو حلال أم حرام شرعًا؟". وعلق "الورداني" خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: "إن الحكم ليس على مجرد الحديث، وإنما على مضمون الحديث، فإذا كان الحديث بين الفتاة وزميلها أو الرجل والمرأة في إطار الدراسة والعمل فهو جائز شرعًا ولا شيء فيه".
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز الدعاء على مديري في العمل؟ الإفتاء تُجيب

رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه: "هل يجوز الدعاء على مديري في العمل لأنه يظلمني دائما؟". وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء على المدير في العمل أو غيره إذا كان ظالما يجوز ولا بأس في ذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: "لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا".
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