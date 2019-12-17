هل لمس المرأة في المواصلات ينقض الوضوء؟.. الإفتاء ترد

تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

دار الإفتاء

علق الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لهيئة دار الإفتاء المصرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه، هل لمس المرأة في المواصلات عند دفع الأجرة ينقض الوضوء؟". وكشف العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن اللمس بباطن الكف ينقض الوضوء أما غيره فلا ينقض".