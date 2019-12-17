العفو الدولية تطالب آرسنال بعدم الضغط على أوزيل

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

مسعود أوزيل

كشفت الصحافة الإنجليزية عن أن منظمة العفو الدولية حثت إدارة آرسنال لدعم أوزيل، ومنحه الفرصة للتعبير بشكل حر عن آرائه. وجاء في تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نيكولا بيكيلين، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، تحدث لآرنسال، بعدم "الضغط" على أوزيل في حديثه عن ما يحدث في الصين. وقال بيكيلين في تصريحات لـ"سكاي": عندما بدأ أوزيل بانتقاد ما يحدث في الصين، من المهم ألا تقوم إدارة آرسنال بعدم التضييق عليه، وترك كامل الحرية له للتعبير عن آرائه".

ومن جانبها، ابتعدت إدارة آرسنال عن وجهات نظر أوزيل، حيث نشرت بيانا أفادت فيه أن هذا يمثل "رأيه الشخصي تمامًا"، وأن النادي لا يشارك في السياسة. نشر أوزيل على وسائل التواصل الاجتماعي حول إساءة المعاملة المزعومة لمسلمي الإيجور في الصين، ووصفهم بأنهم "محاربون يقاومون الاضطهاد". أدت تصريحات لاعب خط الوسط