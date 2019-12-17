رياضة

العفو الدولية تطالب آرسنال بعدم الضغط على أوزيل

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
مسعود أوزيل
مسعود أوزيل
كشفت الصحافة الإنجليزية عن أن منظمة العفو الدولية حثت إدارة آرسنال لدعم أوزيل، ومنحه الفرصة للتعبير بشكل حر عن آرائه. وجاء في تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نيكولا بيكيلين، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، تحدث لآرنسال، بعدم "الضغط" على أوزيل في حديثه عن ما يحدث في الصين. وقال بيكيلين في تصريحات لـ"سكاي": عندما بدأ أوزيل بانتقاد ما يحدث في الصين، من المهم ألا تقوم إدارة آرسنال بعدم التضييق عليه، وترك كامل الحرية له للتعبير عن آرائه".
ومن جانبها، ابتعدت إدارة آرسنال عن وجهات نظر أوزيل، حيث نشرت بيانا أفادت فيه أن هذا يمثل "رأيه الشخصي تمامًا"، وأن النادي لا يشارك في السياسة. نشر أوزيل على وسائل التواصل الاجتماعي حول إساءة المعاملة المزعومة لمسلمي الإيجور في الصين، ووصفهم بأنهم "محاربون يقاومون الاضطهاد". أدت تصريحات لاعب خط الوسط
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الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
الترجي - السد

الترجي يكتسح السد بسداسية تاريخية في مونديال الأندية

اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد خليفة الدولي، في مواجهة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر، بعدما خسر السد أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة (3- 2)، فيما خسر الترجي أمام الهلال السعودي بهدف نظيف. وتعد تلك النتيجة الأعلى في تاريخ كأس العالم للأندية، والتي تشهد فوز أحد الفريقين بستة أهداف، فيما كان حمدي الهوني أول لاعب عربي وإفريقي يسجل هاتريك في كأس العالم للأندية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جلسة مرتضى منصور، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في حضور أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الأبيض عند 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث.
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كارلو أنشيلوتي (2)

بعد الإقاله.. أنشيلوتي علي رادار «البريميرليج»

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن توجه ممثلي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي السابق لمدينة لندن، وذالك للدخول في مفاوضات مع إدارة إيفرتون، حيث جاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن أنشيلوتي كذلك مرشح لتدريب أرسنال، لكن إدارة إيفرتون سبقت الجانرز بخطوة، حيث تستعد الأولي لإجراء أول مقابلة مع ممثلي المدرب الإيطالي والذين سافروا إلى لندن مساء أمس الأربعاء، وأشار التقرير إلى أن المدرب الإيطالي يرغب في العودة مرة أخرى إلى الكرة الإنجليزية، بعد قيادته لفريق تشيلسي في وقت سابق.
تشيلسي - إيفرتون

إيفرتون يعود للانتصارات عبر بوابة تشيلسي

نجح فريق إيفرتون في حصد فوز سهل أمام نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت على ملعب جاديسون بارك، وسجل أهداف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، ودومينيك كالفريت ليوين في الدقيقتين الـ49 والـ84، بينما ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يصل إيفرتون إلى نقطته الـ17 في المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الـ29 في المركز الرابع من جدول البريميرليج.
محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

توج السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر مع ليفربول. وقدم ساديو ماني مستوي متقدم مع الريدز خلال شهر نوفمبر، حيث تمكن الدولي السنغالي خلال 4 مباريات بالشهر الماضي من تسجيل 3 أهداف وساهم في صناعة هدف. وسجل ماني حتى الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 9 أهداف بفارق 5 أهداف عن متصدر هدافي البريميرليج، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. ومن المقرر أن يخوض ليفربول، غدًا السبت علي ملعب دين كورت، في مباراة تقام بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) والتي يواجه فيها بورنموث على ملعب الأخير.
فرانك-لامبارد

لامبارد يعلق على قرار رفع الحظر عن تشيلسي

علق فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على قرار رفع الإيقاف عن البلوز في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، وقال المدير الفني الإنجليزي:"يمكننا الأن أن ننظر للأمام، وهذا أمر جيد علي مستوي كرة القدم، لم نناقش أي أمور، لكن المناقشة ستبدأ الان". وخفضت عقوبة حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترة واحدة، وصار لدى الفريق الإمكانية لتدعيم صفوفه في يناير المقبل .وأكمل لامبارد عن إمكانية إبرام صفقات:"اللاعبين يجب أن يحصلوا علي حقهم، ما يحدث من نجاح يعود للفريق، أريد المزيد، وأن نتقدم في جدول الترتيب، وإذا كان هناك إمكانية لتدعيم الفريق سوف نري".
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