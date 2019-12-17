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محمد رمضان يحتفل بـ«البرنس» في أول يوم تصوير

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
احتفل محمد رمضان وفريق عمل مسلسل "البرنس"، بانطلاق أول يوم تصوير، بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمُقرر عرضه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجي في ثاني تعاون مع محمد رمضان بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان الماضي. يشارك في بطولة "البرنس"، أحمد زاهر، نور اللبنانية، نجلاء بدر، روجينا، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوار، رحاب الجمل، محمد حاتم، وريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي الذي يتولى إخراج المسلسل، وهو التعاون الثالث بين محمد رمضان و"سامي"، بعد مسلسل «الأسطورة» الذى عرض فى رمضان 2016، وفيلم «جواب اعتقال».
مسلسل «البرنس» يعد أول عمل درامي من تأليف محمد سامي، وفي السينما، قام بتأليف فيلمي «تصبح على خير» بطولة تامر حسنى، الذى حقق نجاحا كبيرًا، وشارك في تأليف فيلم «ريجاتا» مع معتز فتيحة وقام بإخراج الفيلم وهو من بطولة عمرو سعد. "سامي" ذكر فى تصريحات سابقة لـ«التحرير»
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عمرو- عابد

تكريم عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة

كرم المركز القومي للسينما، الفنان عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث تم عرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن خطة نادي سينما المرأة لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وسلمته الفنانة سميحة أيوب درع التكريم. ويقوم عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".
غادة-عبد-الرازق (2)

غادة عبد الرازق تستعد للسباق الرمضاني بـ«السلطانة»

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الدرامي في رمضان 2020، وهو يحمل اسم مؤقت "السلطانة" وينتمي للدراما الصعيدية، وتتعاون فيه مع المنتج ممدوح شاهين متجاوزة كل الخلافات التي حدثت بينهما ووصلت لساحات المحاكم. وشاركت غادة عبد الرازق في رمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" من بطولة مجدي كامل وأحمد صفوت وسلمى أبو ضيف ومن إنتاج محمود شميس وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد كامل في أولي تجاربها الإخراجية.
المخرج- ياسر -زايد (5)

أشرف زكي يكشف موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر من السيدة نفيسة، على أن يقدم واجب العزاء يوم الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم. وتوفي اليوم المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عاما داخل أحد المستشفيات بالمعادي، إثر صراع مع المرض قبع على إثره بالعناية المركزة لمدة 10 أيام. ولد في 24 مارس 1971، وهو ابن المؤلف الكبير محسن زايد، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها "ساكن قصادي، الغول"، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة ومسلسلات.
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غادة-عبد-الرازق (2)

غادة عبد الرازق تستعد للسباق الرمضاني بـ«السلطانة»

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الدرامي في رمضان 2020، وهو يحمل اسم مؤقت "السلطانة" وينتمي للدراما الصعيدية، وتتعاون فيه مع المنتج ممدوح شاهين متجاوزة كل الخلافات التي حدثت بينهما ووصلت لساحات المحاكم. وشاركت غادة عبد الرازق في رمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" من بطولة مجدي كامل وأحمد صفوت وسلمى أبو ضيف ومن إنتاج محمود شميس وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد كامل في أولي تجاربها الإخراجية.
مادلين طبر

برنامج ومسلسل رعب.. مفاجآت مادلين طبر في عام 2020

قالت الفنانة مادلين طبر إنها ستعود لتقديم البرامج التليفزيونية بعد غياب 20 عاما، موضحة في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم السبت، أنها بدأت كمذيعة ثم غرقت في التمثيل، لكنها الآن متشوقة للعودة إلى الجمهور مرة أخرى من خلال التقديم عبر الشاشة الصغيرة، لافتة إلى أنها تعمل على تحضير برنامج منذ فترة، وأن مدته ستكون 60 دقيقة، متمنية أن ينال البرنامج إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها تشارك حاليا في فيلم قصير، وتستعد أيضا لموسم رمضان بمسلسل رعب رفضت الإفصاح عن كواليسه.
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