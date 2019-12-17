محمد رمضان يحتفل بـ«البرنس» في أول يوم تصوير

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

مسلسل البرنس

احتفل محمد رمضان وفريق عمل مسلسل "البرنس"، بانطلاق أول يوم تصوير، بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمُقرر عرضه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجي في ثاني تعاون مع محمد رمضان بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان الماضي. يشارك في بطولة "البرنس"، أحمد زاهر، نور اللبنانية، نجلاء بدر، روجينا، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوار، رحاب الجمل، محمد حاتم، وريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي الذي يتولى إخراج المسلسل، وهو التعاون الثالث بين محمد رمضان و"سامي"، بعد مسلسل «الأسطورة» الذى عرض فى رمضان 2016، وفيلم «جواب اعتقال».

مسلسل «البرنس» يعد أول عمل درامي من تأليف محمد سامي، وفي السينما، قام بتأليف فيلمي «تصبح على خير» بطولة تامر حسنى، الذى حقق نجاحا كبيرًا، وشارك في تأليف فيلم «ريجاتا» مع معتز فتيحة وقام بإخراج الفيلم وهو من بطولة عمرو سعد. "سامي" ذكر فى تصريحات سابقة لـ«التحرير»