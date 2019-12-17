محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م

إنبي

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.

فريق إنبي نجح في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني الجديد، حيث فاز على الزمالك بهدفين لهدف، ثم الجونة بأربعة أهداف لهدف، قبل أن يتفوق على المصري مساء اليوم. وجاء هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 46، عن طريق محمد شريف، الذي استغل خطأ دفاعيا فادحا في تمرير الكرة من