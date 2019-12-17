مكافحة الكراهية والتطرف.. توصيات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

منتدى شباب العالم

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ. ورحبت راغب في كلمتها خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، مقدمة الشكر للشباب الذين عملوا ليلا نهارا لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بهذه الصورة المشرفة. وقالت راغب، إن التجارب التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام تضيف لشعار المنتدى قيمة حقيقة هي الإنسانية، إلى جانب السلام والإبداع والتنمية "شعار المنتدى".

وفيما يلي توصيات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم.أولا: إطلاق مبادرة إفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ومعمل الأمم المتحدة الافريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي.ثانيا: الدعوة لإطلاق مبادرة إفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية، لتكون حائط صد ضد