وفاة سيدة وطفلة في انهيار عقار بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

انهيار عقار فاقوس

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن انهيار عقار فاقوس الكائن بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي بمنطقة نجيزة بمركز فاقوس حتى هذه اللحظة، أسفر عن حالتي وفاة وهم ولاء محمد عبد الهادي 31 سنة ونورهان محمد عبد المنعم 14 سنة، وحالتي إصابة وهم حامد محمد علي وعلي محمد عبد المنعم، وتم نقلهم لمستشفى فاقوس العام للتشخيص الطبي. وأفاد الفحص الطبي، أن إصابة أحدهما بكدمات وسحجات والآخر بهبوط في ضغط الدم والدورة الدموية.

المصابون ما زالوا ماثلين لتلقي العلاج بمستشفى فاقوس العام لحين الانتهاء من إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم والاطمئنان على صحتهم، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار. وأشارت المتحدث الرسمي للمحافظة إلى أنه حتى هذه اللحظة جاري أعمال رفع الأنقاض من خلال قوات الحماية المدنية والبحث