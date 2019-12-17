السيسي: مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم، وإنه لا مجال للصراع والحرب، مؤكدًا أن ثقته بشباب مصر لا حدود لها وأن نجاح منتدى الشباب في تحقيق أهدافه ظهر جليا بعد اعتماد قراراته دوليا. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الختامية ببنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، أن منتدى شباب العالم يرسل رسالة محبة وسلام لجميع شعوب الأرض، وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم بهذه الصورة المشرفة.

ووجه السيسي التحية لشباب العالم الذين آمنوا بالفكرة ولبوا دعوة أشقائهم من الشباب المصري ليجلسوا سويا يتناقشون ويتبادلون الرؤى والأفكار حول التحديات التي تواجه عالمهم المليئ بالصراعات والحروب.وأوضح أن المشاركة في منتدى شباب العالم استهدفت السعي لإيجاد حلول واقعية لتغيير المسار المظلم والسير نحو عالم