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السيسي: مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
السيسي
السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم، وإنه لا مجال للصراع والحرب، مؤكدًا أن ثقته بشباب مصر لا حدود لها وأن نجاح منتدى الشباب في تحقيق أهدافه ظهر جليا بعد اعتماد قراراته دوليا. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الختامية ببنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، أن منتدى شباب العالم يرسل رسالة محبة وسلام لجميع شعوب الأرض، وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم بهذه الصورة المشرفة.
ووجه السيسي التحية لشباب العالم الذين آمنوا بالفكرة ولبوا دعوة أشقائهم من الشباب المصري ليجلسوا سويا يتناقشون ويتبادلون الرؤى والأفكار حول التحديات التي تواجه عالمهم المليئ بالصراعات والحروب.وأوضح أن المشاركة في منتدى شباب العالم استهدفت السعي لإيجاد حلول واقعية لتغيير المسار المظلم والسير نحو عالم
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السيسى-فى-منتدى-شباب-العالم (1)

مكافحة الكراهية والتطرف.. توصيات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ. ورحبت راغب في كلمتها خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، مقدمة الشكر للشباب الذين عملوا ليلا نهارا لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بهذه الصورة المشرفة. وقالت راغب، إن التجارب التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام تضيف لشعار المنتدى قيمة حقيقة هي الإنسانية، إلى جانب السلام والإبداع والتنمية "شعار المنتدى".
دار-الافتاء-المصرية

هل لمس المرأة في المواصلات ينقض الوضوء؟.. الإفتاء ترد

علق الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لهيئة دار الإفتاء المصرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه، هل لمس المرأة في المواصلات عند دفع الأجرة ينقض الوضوء؟". وكشف العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن اللمس بباطن الكف ينقض الوضوء أما غيره فلا ينقض".
السيسي (3)

السيسي لشباب العالم: لا نقدم نصائح تؤدي إلى خراب الأمم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أن مصر لا تقدم النصائح التي تؤدي إلى خراب الأمم والشعوب، مشددا على أن الجسور دائما بين الدول ولكن بالسلام. وردا على سؤال من إحدى المشاركات حول رؤيته لمستقبل الكرد خاصة بعد ما تعرضوا إليه..قال السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات تشارك في منتدى شرم الشيخ، "إن وضع الكرد مؤلم خاصة بعد تقسيم الدولة الكردية القديمة على مدار 70 عاما والتي أفرزت الواقع في سوريا وتركيا والعراق وغيره"، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يستطيع أحد محو هوية الأمم ومن بينها الأمة الكردية، والدليل على ذلك أنه لا أحد يمكنه طمس لغتها وعاداتها وتقاليدها.
سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تستضيف 5 ملايين فارين من النزاعات

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، جهود مصر في استضافة اللاجئين، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تقييم مساهمات الدول المستضيفة في حماية واستضافة ودعم اللاجئين"، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد حاليا بسويسرا، ويعد أكبر مؤتمر دولي يعقد في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر كدولة مستضيفة لأكثر من 250 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من 59 دولة.
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السيسى-فى-منتدى-شباب-العالم (1)

مكافحة الكراهية والتطرف.. توصيات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ. ورحبت راغب في كلمتها خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، مقدمة الشكر للشباب الذين عملوا ليلا نهارا لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بهذه الصورة المشرفة. وقالت راغب، إن التجارب التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام تضيف لشعار المنتدى قيمة حقيقة هي الإنسانية، إلى جانب السلام والإبداع والتنمية "شعار المنتدى".
الرئيس-السيسى

السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق مصالح سياسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب صناعة شيطانية أخطر ما فيها استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، والإرهاب يمثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، وتستخدم أدواتها ضد الإنسان وتقدمه لتحقيق أهدافها، مضيفا أن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي كبير. ودعا السيسي إلى التكاتف في دعم الدول التي تواجه الإرهاب، مطالبا بأن يكون هناك موقف واحد ضد الدول التي تدعم الإهاب قائلا: "لا بد أن نسمي الأسماء بمسمياتها".
الرئيس-السيسى

السيسي يشهد انطلاق فعاليات منتدى أسوان للسلام

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين . وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عددا من الجلسات وهي "أفريقيا التي نريدها: استدامة السلام والأمن والتنمية"، "إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة منع النزاعات"، و"نحو إطار إقليمي لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن".. بالإضافة إلى جلسة بعنوان "لماذا لا يزال تحقيق السلام والتنمية المستدامين في منطقة الساحل أمرا صعب المنال؟.
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تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
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