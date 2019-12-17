رياضة

وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
توفيت مساء اليوم الثلاثاء، سوسن منصور، شقيقة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في المنصورة.
عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور الجهاز الفني وأمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وهاني زاده وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.وأكد رئيس الزمالك، خلال الجلسة، أن المستوى الذي ظهر به
اقرأ المزيد
الجونة

الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.
كأس-العالم-للأندية

فلامنجو يتأهل لنهائي مونديال الأندية على حساب الهلال

حقق فريق فلامينجو البرازيلي الفوز على حساب نظيره الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسجل أهداف الفريق البرازيلي جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ49، برونو هنريكي في الدقيقة الـ78 وعلي البليهي في الدقيقة الـ82 (هدف في مرماه)، بينما سجل لصالح الهلال سالم الدوسري في الدقيقة الـ18، كما شهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة الـ83 وكانت من نصيب أندريه كاريو لاعب الهلال.
الاسماعيلي

باهر المحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدي رغم غيابه عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بسبب الإجهاد، كما عاد أحمد أيمن الظهير الأيمن ومحمد عمار قلب الدفاع، وانضمام الصاعد مصطفى فارس، فيما شهدت استبعاد محمد حمدي زكي، أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد، لأسباب فنية.
اقرأ المزيد من الأخبار
كارتيرون (2)

كارتيرون يصل القاهرة ويقود الزمالك أمام الشرقية

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، ومن المقرر أن يذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق. وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين، تعيين باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور يجتمع بالجهاز المعاون لكارتيرون

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مساء اليوم الثلاثاء، مع الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للأبيض، وذلك قبل بداية المران الجماعي، علمًا بأن مجلس القلعة البيضاء أعلن مساء أمس الإثنين تعيين باتريس كارتيرون مديرًا فنيا للفريق، وسامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمساعدين، بينما وقع الاختيار على عمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى. وأبلغ مرتضى منصور الجهاز المعاون لكارتيرون، بعقد جلسة معه قبل قيادة أول مران الفريق اليوم والذي يعقبه الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الشرقية غدًا في دور ال32 بكأس مصر.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]