وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
تحرير:التحرير
١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
مرتضى منصور
توفيت مساء اليوم الثلاثاء، سوسن منصور، شقيقة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في المنصورة.
عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور الجهاز الفني وأمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وهاني زاده وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.وأكد رئيس الزمالك، خلال الجلسة، أن المستوى الذي ظهر به
عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور الجهاز الفني وأمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وهاني زاده وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.
وأكد رئيس الزمالك، خلال الجلسة، أن المستوى الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة والخسارة أمام طلائع الجيش ومن قبلها إنبي لا يعبر عن مستوى الفريق الحقيقي.
وقال للاعبين: "بوضوح شديد لو هذا هو مستواكم فسيتم خفض قيمة العقود وأنا أعلم أنكم لا يمكن أن تتآمروا على النادي".
وأكد رئيس النادي على مساندته لجميع اللاعبين، ضاربا المثل بالإصابات الطويلة لمصطفى فتحي وزيزو، كما استعرض ما دفعته إدارة النادي هذا العام من طيران خاص ومستحقات متأخرة للاعبين منذ سنوات، وكل ذلك لتوفير مناخ ملائم لتحقيق الانتصارات.