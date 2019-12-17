وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

مرتضى منصور

توفيت مساء اليوم الثلاثاء، سوسن منصور، شقيقة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في المنصورة.

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور الجهاز الفني وأمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وهاني زاده وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.وأكد رئيس الزمالك، خلال الجلسة، أن المستوى الذي ظهر به