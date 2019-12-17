باهر المحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

الإسماعيلي

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدي رغم غيابه عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بسبب الإجهاد، كما عاد أحمد أيمن الظهير الأيمن ومحمد عمار قلب الدفاع، وانضمام الصاعد مصطفى فارس، فيما شهدت استبعاد محمد حمدي زكي، أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد، لأسباب فنية.

وجاءت القائمة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي، محمد مجدي. خط الدفاع: باهر المحمدي، محمود البدري، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن. خط الوسط: همام طارق، أحمد مدبولي، مصطفى فارس، محمود عبد العاطي "دونجا"، عماد حمدي، محمد بيومى، محمد مخلوف، بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق. خط

وجاءت القائمة، كالتالي:



حراسة المرمى: محمد فوزي، محمد مجدي.



خط الدفاع: باهر المحمدي، محمود البدري، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن.



خط الوسط: همام طارق، أحمد مدبولي، مصطفى فارس، محمود عبد العاطي "دونجا"، عماد حمدي، محمد بيومى، محمد مخلوف، بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق.



خط الهجوم: بينسون شيلونجو، محمد الشامي.



ويدخل فريق الإسماعيلي المباراة، وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة، بعدما خاض ثمان مباريات، في المقابل يتصدر الأهلي جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة من ست مواجهات، محققًا العلامة الكاملة.