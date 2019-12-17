رياضة

باهر المحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدي رغم غيابه عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بسبب الإجهاد، كما عاد أحمد أيمن الظهير الأيمن ومحمد عمار قلب الدفاع، وانضمام الصاعد مصطفى فارس، فيما شهدت استبعاد محمد حمدي زكي، أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد، لأسباب فنية.
وجاءت القائمة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي، محمد مجدي. خط الدفاع: باهر المحمدي، محمود البدري، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن. خط الوسط: همام طارق، أحمد مدبولي، مصطفى فارس، محمود عبد العاطي "دونجا"، عماد حمدي، محمد بيومى، محمد مخلوف، بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق. خط
اقرأ المزيد
كأس-العالم-للأندية

فلامنجو يتأهل لنهائي مونديال الأندية على حساب الهلال

حقق فريق فلامينجو البرازيلي الفوز على حساب نظيره الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسجل أهداف الفريق البرازيلي جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ49، برونو هنريكي في الدقيقة الـ78 وعلي البليهي في الدقيقة الـ82 (هدف في مرماه)، بينما سجل لصالح الهلال سالم الدوسري في الدقيقة الـ18، كما شهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة الـ83 وكانت من نصيب أندريه كاريو لاعب الهلال.
ايقاف-مرتضى-منصور

وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

توفيت مساء اليوم الثلاثاء، سوسن منصور، شقيقة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في المنصورة.
الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
طارق يحي

طارق يحيى عن التفويت للزمالك: «عيب أنا فلاح»

اعتذر طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لجماهير الزمالك، عقب فوز فريقه على الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتحدث يحيى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة «أون سبورت» عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"اعتذر إلى جماهير الزمالك ولكنني في موقف صعب للغاية، أعرف احساسهم الآن، لكنني مدرب وأريد الفوز على جميع الفرق وهذا هو الطبيعي".
أحمد حسام ميدو (1)

تجميد مستحقات لاعبي المقاصة بعد الخسارة من الاتحاد

قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام خصم 5 % من مستحقات جميع اللاعبين، وإيقاف جميع المستحقات لأجل غير مسمى، بعد الهزيمة أمام فريق الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
الاتحاد

الاتحاد يفوز على المقاصة ودجلة يحقق فوزه الأول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا، على نظيره مصر المقاصة، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، ومثلهما عن المقاولون العرب الذي سقط أمام وادي دجلة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]