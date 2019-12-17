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«أنا آسف لو زعلتك».. تامر حسني يطرح كليب «التسامح»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
تامر حسني
تامر حسني
طرح النجم تامر حسني، كليب جديد يحمل عنوان «التسامح»، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب». وظهر في الفيديو خلال إحيائه عددا من الحفلات الغنائية، والتي كان آخرها حفله في أبو ظبي منذ أيام، أثناء الاحتفالات بعام التسامح واليوم الوطني في دولة الإمارات. وأعلن تامر حسني في وقت سابق عن تأجيل الحفل الذي يجمعه بالفنان رامى جمال، والذي كان مقرر له الجمعة الماضية فى التجمع الخامس بمسرح المنارة إلى يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر الجاري.
احتفل تامر حسني ببدء تصوير فيلمه الجديد «مش أنا»، بحضور أبطال العمل؛ ماجد الكدواني، وحلا شيحة، وسوسن بدر. من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المقبل، الفيلم من إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق في أول تعاون لها مع تامر
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فريق-واما

«واما» يطرح كليب «على فكرة» من ألبوم الصيف ابتدى

طرح فريق واما الغنائي عبر قناته على موقع "يوتيوب"، فيديو كليب بعنوان "على فكرة"، من ألبوم "الصيف ابتدى"، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج John perez. كليب "على فكرة" هو الثاني بعد طرح كليب "شمس بحر"، الذي كتب كلماته تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدي. "الصيف ابتدى" يتضمن 10 أغنيات منها "بتحبي نفسك"، و"فطومة"، و"على فكرة"، و"بنتهرب"، و"الله على الجمال"، و"كترت حكاياتي"، و"يالا نرقص"، و"شمس وبحر"، و"الصيف ابتدى".
اروى

أروى تستعد لـ«صفقة» بفيديو كليب في موسم الرياض

تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صفقة" بمعنى تصفيق (Clapping) وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والذي سيبث على مختلف القنوات التلفزيونية. تم تصوير الفيديو في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير. أروى التي انتقلت للعيش في الرياض كما أكدت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت أن يتم التصوير في المملكة العربية السعودية فتحا للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك ايمانا منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه.
سيلينا-جوميز

سيلينا جوميز متشوقة لسماع «ألحان قلبها».. تفاصيل ألبومها الجديد

كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، تفاصيل جديدة عن أحدث ألبوماتها الغنائية "Rare"، المقرر طرحه في 10 يناير المقبل، ويضم 13 أغنية من بينها: " Cut You Off"، و"Let me get me"، و"Crowded room"، و"A Sweeter place"، بالإضافة إلى أغنيتين سينجل أطلقتهما جوميز خلال 2019، وحققتا نجاحا ملحوظا بين محبي الموسيقى والغناء حول العالم، وهما: "Lose You To Love Me" و"Look At Her Now".
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سوسن بدر في مسلسل ابو العروسة

سوسن بدر: فيلم «مش أنا» سيحدث حالة بين الجمهور

أكدت الفنانة سوسن بدر أن فيلم "مش أنا" سيحدث حالة بين الجمهور، متمنية أن تقدم عملا سينمائيا ينال إعجاب المشاهدين. وقالت بدر في تصريحات لها اليوم الأحد، إن فكرة الفيلم ومحتواه جديدان وهو ما تبحث عنه دائما، معربة عن حماسها للتجربة بالإضافة إلى استعدادها وتحضيرها للدور. وأضافت أنها ستجسد دور والدة النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها تأمل في تقديم أدوارا فنية تنال رضا الجمهور وتكون سعيدة بها، موضحة أن هذا الأمر ينطبق على كل دور يخرج قدراتها الفنية.
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