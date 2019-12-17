«أنا آسف لو زعلتك».. تامر حسني يطرح كليب «التسامح»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

تامر حسني

طرح النجم تامر حسني، كليب جديد يحمل عنوان «التسامح»، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب». وظهر في الفيديو خلال إحيائه عددا من الحفلات الغنائية، والتي كان آخرها حفله في أبو ظبي منذ أيام، أثناء الاحتفالات بعام التسامح واليوم الوطني في دولة الإمارات. وأعلن تامر حسني في وقت سابق عن تأجيل الحفل الذي يجمعه بالفنان رامى جمال، والذي كان مقرر له الجمعة الماضية فى التجمع الخامس بمسرح المنارة إلى يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر الجاري.

احتفل تامر حسني ببدء تصوير فيلمه الجديد «مش أنا»، بحضور أبطال العمل؛ ماجد الكدواني، وحلا شيحة، وسوسن بدر. من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المقبل، الفيلم من إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق في أول تعاون لها مع تامر