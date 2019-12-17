جريمة

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
حادث -أرشيفية
حادث -أرشيفية
انقلاب سيارة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة فاقوس، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق “الصالحية – فاقوس”، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. أسفر الحادث عن وفاة كلا من: «فنجري إبراهيم، مدرس، وشقيقه سامح، وأحمد عبدالرحمن، طالب»، وجميعهم مقيمين بقرية "الحاج عمر"، فيما أصيب كلًا من: «محمد خالد ومحمد سمير»، مقيمين بقرية منشأة نبهان التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
تباينت الإصابات ما بين كدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية المركزي، لتلقي العلاج اللازم. وشهدت محافظة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء، حادث مأساوي إذ انهار عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي "نجيزة" بمركز فاقوس، تسبب في وقوع حالة وفاة
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انهيار- العقار (4)

وفاة سيدة وطفلة في انهيار عقار بالشرقية

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن انهيار عقار فاقوس الكائن بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي بمنطقة نجيزة بمركز فاقوس حتى هذه اللحظة، أسفر عن حالتي وفاة وهم ولاء محمد عبد الهادي 31 سنة ونورهان محمد عبد المنعم 14 سنة، وحالتي إصابة وهم حامد محمد علي وعلي محمد عبد المنعم، وتم نقلهم لمستشفى فاقوس العام للتشخيص الطبي. وأفاد الفحص الطبي، أن إصابة أحدهما بكدمات وسحجات والآخر بهبوط في ضغط الدم والدورة الدموية.
سجن-القناطر (2)

حقيقة إضراب نزيلات سجن القناطر.. مصدر أمني يرد

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات الفضائية الإثارية، بشأن إعلان 10 من نزيلات سجن القناطر للنساء عن إضرابهن عن الطعام نظرا لاعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.
مطار-القاهرة (5)

سلاح وحشيش.. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولتي تهريب مخدرات وسلاح بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر أولى المحاولات كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة القادمة من النمسا، تبين وجود جسم غريب يشبه السلاح أثناء تمرير حقائب راكب مصري على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة من النوع القابل للتعديل لسلاح ناري مخبأ داخل حقيبته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 148 لسنة 2019.
انهيار- العقار- في- فاقوس -الشرقية (4)

مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في انهيار عقار بالشرقية

انهيار عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي "نجيزة" بمركز فاقوس، تسبب في وقوع حالة وفاة وإصابتين، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار. تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، إخطارا من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار بمنطقه "نجيزة". على الفور انتقل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير الأمن، واللواء ماجد الأشقر، مدير الأمن العام، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدفاع المدني إلى مكان الحادث.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.
انقلاب-سيارة

مصرع راهب وإصابة آخر في حادث سيارة بوادي النطرون

لقي راهب مصرعه وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوى أمام مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرةأ وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، عند الكيلو 92 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
انقلاب ميكروباص

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بمحافظة أسوان. تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو.
اسعاف (2)

«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
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