مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

حادث -أرشيفية

انقلاب سيارة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة فاقوس، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق “الصالحية – فاقوس”، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. أسفر الحادث عن وفاة كلا من: «فنجري إبراهيم، مدرس، وشقيقه سامح، وأحمد عبدالرحمن، طالب»، وجميعهم مقيمين بقرية "الحاج عمر"، فيما أصيب كلًا من: «محمد خالد ومحمد سمير»، مقيمين بقرية منشأة نبهان التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

تباينت الإصابات ما بين كدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية المركزي، لتلقي العلاج اللازم. وشهدت محافظة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء، حادث مأساوي إذ انهار عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي "نجيزة" بمركز فاقوس، تسبب في وقوع حالة وفاة