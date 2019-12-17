رياضة

فلامنجو يتأهل لنهائي مونديال الأندية على حساب الهلال

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
حقق فريق فلامينجو البرازيلي الفوز على حساب نظيره الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسجل أهداف الفريق البرازيلي جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ49، برونو هنريكي في الدقيقة الـ78 وعلي البليهي في الدقيقة الـ82 (هدف في مرماه)، بينما سجل لصالح الهلال سالم الدوسري في الدقيقة الـ18، كما شهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة الـ83 وكانت من نصيب أندريه كاريو لاعب الهلال.
وبهذا الفوز يحجز الفريق البرازيلي مقعدا في نهائي كأس العالم للأندية، بينما يخوض الهلال مواجهة على المقعدين الثالث والرابع. وشهدت المباراة سيطرة من الزعيم السعودي في الشوط الأول وهو ما لم يستمر حتى بداية الشوط الثاني حيث تمكن فلامينجو من العودة والخروج بتأهل غالٍ. ويضع فريق فلامينجو البرازيلي عينه
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الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.
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باهر المحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

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وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

توفيت مساء اليوم الثلاثاء، سوسن منصور، شقيقة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في المنصورة.
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الترجي يكتسح السد بسداسية تاريخية في مونديال الأندية

اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد خليفة الدولي، في مواجهة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر، بعدما خسر السد أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة (3- 2)، فيما خسر الترجي أمام الهلال السعودي بهدف نظيف. وتعد تلك النتيجة الأعلى في تاريخ كأس العالم للأندية، والتي تشهد فوز أحد الفريقين بستة أهداف، فيما كان حمدي الهوني أول لاعب عربي وإفريقي يسجل هاتريك في كأس العالم للأندية.
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تركي آل الشيخ يعلق على تأهل الهلال لنصف النهائي

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على فوز الهلال السعودي اليوم السبت، وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وما نيل المطالب بـ(الترجي)، ولكن تؤخذ الدنيا ( هلالا )". ونجح فريق الهلال في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2019.
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السد القطري يقص شريط مونديال الأندية اليوم

تنطلق اليوم، النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية، المقامة في قطر، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول من البطولة، وسيقام ذلك اللقاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأهل السد للمشاركة في تلك البطولة، بوصفه المضيف وحامل لقب دوري نجوم قطر في موسم 2018- 2019، أما هينجين سبورت فيشارك في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوقيانوسيا لعام 2019 بالتغلب في المباراة النهائية على مواطنه ماجينتا بهدف دون رد.
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فابينيو مهدد بالغياب عن الملاعب لـ6 أسابيع

بات ليفربول مهددا بخسارة أحد نجومه في الفترة المقبلة، التي تشهد دخول الريدز فى جدول مزدحم بشدة من المباريات في جميع المسابقات، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس العالم للأندية، ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو"، فإن فابينيو تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة نابولي، الأربعاء الماضي، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أن مدة غياب اللاعب البرازيلي عن المشاركة في المباريات تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ومن ثم فإن فابينيو مهدد بعدم الوجود في 10 مباريات مع الريدز.
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