فلامنجو يتأهل لنهائي مونديال الأندية على حساب الهلال

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

كأس العالم للأندية

حقق فريق فلامينجو البرازيلي الفوز على حساب نظيره الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسجل أهداف الفريق البرازيلي جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ49، برونو هنريكي في الدقيقة الـ78 وعلي البليهي في الدقيقة الـ82 (هدف في مرماه)، بينما سجل لصالح الهلال سالم الدوسري في الدقيقة الـ18، كما شهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة الـ83 وكانت من نصيب أندريه كاريو لاعب الهلال.

وبهذا الفوز يحجز الفريق البرازيلي مقعدا في نهائي كأس العالم للأندية، بينما يخوض الهلال مواجهة على المقعدين الثالث والرابع. وشهدت المباراة سيطرة من الزعيم السعودي في الشوط الأول وهو ما لم يستمر حتى بداية الشوط الثاني حيث تمكن فلامينجو من العودة والخروج بتأهل غالٍ. ويضع فريق فلامينجو البرازيلي عينه



وبهذا الفوز يحجز الفريق البرازيلي مقعدا في نهائي كأس العالم للأندية، بينما يخوض الهلال مواجهة على المقعدين الثالث والرابع.



وشهدت المباراة سيطرة من الزعيم السعودي في الشوط الأول وهو ما لم يستمر حتى بداية الشوط الثاني حيث تمكن فلامينجو من العودة والخروج بتأهل غالٍ.

ويضع فريق فلامينجو البرازيلي عينه على لقاء ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، حيث يواجه الفائز منهما في النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الأربعاء في مساء السابعة والنصف على ملعب خليفة.



وستقام مباراة النهائي يوم السبت المقبل في مساء السابعة والنصف، على ملعب المدينة التعليمية.