الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

الجونة

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، أدرك عبدالله السعيد هدف التعادل لبيراميدز، بتسديدة مباشرة في الشباك. وفي الدقيقة 67، أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للجونة، بعدما استقبل عرضية أحمد حمدي برأسية في شباك أحمد الشناوي المتمركز بشكل متقدم من خط المرمى، وفي الدقيقة الثانية

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، أدرك عبدالله السعيد هدف التعادل لبيراميدز، بتسديدة مباشرة في الشباك.



وفي الدقيقة 67، أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للجونة، بعدما استقبل عرضية أحمد حمدي برأسية في شباك أحمد الشناوي المتمركز بشكل متقدم من خط المرمى، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أدرك عبدالله السعيد الهدف الثاني لبيراميدز، بتسديدة مباشرة في الشباك.



وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، خطف والتر بواليا، هدف الفوز لفريق الجونة، بعدما استقبل كرة عرضية، برأسية في شباك أحمد الشناوي.