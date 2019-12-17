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اليمن: مليشيا الحوثي تستهدف مديرية الدريهمي بالمدفعية

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م
الحوثييون
الحوثييون
بدأت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا عسكريًا واسعًا شمل قصفًا واستهداف لمديريات الحديدة غربي اليمن، بالتوازي مع قيامها بحشد لمقاتليها؛ وذلك قبيل الاجتماع المرتقب للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة: إن مواقعها جنوب وشرق مديرية الدريهمي، في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، تعرضت للقصف الحوثي المتجدد بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، بينما حركت الميليشيات الحوثية تعزيزات عسكرية كبيرة في أطراف المديرية لجولة تصعيد جديدة.
ونقل عن مصادر عسكرية ميدانية، أن الميليشيات حشدت مئات العناصر من مسلحيها، على متن آليات عسكرية، مدججين بمختلف أنواع الأسلحة، ودفعت بهم نحو الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي منذ الساعات الأولى لليوم.وتزامن هذا التصعيد مع تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس في محاولة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم الذي
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برهم صالح

الرئيس العراقي يناور حراك الشارع بـ«الكتلة الأكبر»

دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء، بعد استقالة عادل عبدالمهدي في 29 نوفمبر الماضي تحت ضغط الشارع. يواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فهناك ضغط شعبي على ضرورة أن يكون قائد الحكومة الجديد شخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم. ورغم تداول عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة إلا أن الحراك العراقي أعلن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة عبدالمهدي.
البوعزيزي

في ذكرى انطلاق الثورة التونسية لا يزال الحلم قائمًا

تحل اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، الذكرى التاسعة لانطلاق شرارة الثورة التونسية، بعدما قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي مفجر الثورة بإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجًا على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق شرطية صفعته أمام الملأ. توفي البوعزيزي في 4 يناير 2011 بسبب الحروق، وأصبحت وفاته دافعا أكبر لاستمرار المظاهرات الشعبية في عموم تونس، والتي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بعد شهر واحد من حادث البوعزيزي.
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بعد شهرين من انتفاضة لبنان.. المشهد السياسي يتعثر

أنهى الحراك اللبناني شهره الثاني، وما زال حزب الله يصر على إنهاء هذا الحراك المشتعل بكل الطرق مهما كان الثمن، ورفضهم سماع صوت احتجاجات الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي التي تطالب بإنهاء كل أشكال الفساد كما تطالب بحكومة مستقلة من الاختصاصيين بعد سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، ويطالبون باستعادة المال العام الذي نهبه أركان سلطة المحاصصة الطائفية ويقدر بنحو 800 مليار دولار. إقالة الشعب حكومة الحريري قدمت للثورة اللبنانية جرعة من التفاؤل والقوة، وشعر المحتجون في الشوارع أنهم فعليًّا يمسكون بمفاصل السلطة التنفيذية.
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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

صدر اليوم الثلاثاء، مرسوم ينص على تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فيما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد أدت اليمين الدستورية، في وقت سابق اليوم، أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتضم الحكومة الجديدة 3 عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، وغدير أسيري، ومريم العقيل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
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مركز حقوقي: 98 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين في اليمن

أفاد تقرير حقوقي يمني، بارتكاب ميليشيا الحوثي 98 ألفا و628 انتهاكا ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2019. وذكر التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، والذي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن فريقها الميداني رصد 14 ألفا و222 حالة قتل طالت المدنيين اليمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلا. ووثق التقرير مقتل 646 مدنيا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلا و157 امرأة، بالإضافة إلى 33 ألف و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينها 2467 امرأة و1780 طفلا.
سلاح

5 % ارتفاع في مبيعات تجارة الأسلحة بالعالم

رغم معاناة الاقتصاد العالمي، ازدهرت تجارة الأسلحة وارتفعت مبيعاتها في العالم بنسبة 5% عام 2018 في سوق تهيمن عليها أمريكا، وفق تقرير جديد نشره، اليوم الإثنين، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع للأسلحة معظمها أمريكي 420 مليار دولار، وفق التقرير. وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59% من السوق التجاري، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7,2% عن العام الذي سبقه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم الإخبارية.
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اليمن: مليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أن مليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل وزجت بهم في ساحات القتال، كما قامت بتغيير المناهج الدراسية وغرس المفاهيم الطائفية والعقائدية في مناطق سيطرتها، بما يخدم الفكر المتطرف للمليشيا وغسل أدمغة الأطفال بمفاهيم متطرفة تشكل خطرًا على مستقبلهم. وقال السعدي في كلمة اليمن بالفعالية التي أقيمت بالأمم المتحدة في نيويورك لإحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، إن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لحماية وصون حقوق الأطفال من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم ورفع معاناتهم، برغم الصعوبات التي تمر بها اليمن .
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