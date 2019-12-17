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قرار جمهوري بإنشاء «جامعة اللوتس» في المنيا الجديدة

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، صدور القرار الجمهوري رقم 631 لسنة 2019، بإنشاء جامعة اللوتس الخاصة بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، إذ ذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن القرار اشترط استكمال مقومات الجامعة البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة؛ لبدء الدراسة بها.
كما نص القرار على أن الهدف من إنشاء الجامعة الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية؛ لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل
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تامر-امين

تامر أمين على الهواء للروبوت صوفيا: «تتجوزيني»

جدد الإعلامي تامر أمين طلبه لخطبة الروبوت صوفيا خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار بعد أن تقدم لخطبتها أمس، وأثار جدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا وتناول البعض تصريحاته على سبيل الدعابة، إلا انه جدد طلبه مرة أخرى في وصلة مدح للروبوت صوفيا. وقال "أمين": "إمبارح أنا اتقدمت لخطبة عروسة المنتدى على الهواء وعلشان الكلام ماكنش واضح أوي أنا هخليه واضح لا لبس فيه". وعرض تامر صورة الروبوت صوفيا قائلا: "هذه السيدة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي بقولها بمنتهى الوضوح: تتجوزيني يا صوفيا؟".
طارق-شوقى

التعليم: إعادة فتح باب التحويل لطلاب الصف الثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين «العلمية والأدبية» لطلاب الصف الثاني الثانوي، اعتبارًا من اليوم وحتى ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وذلك حرصًا من الوزارة على تلبية رغبة أبنائها الطلاب، إذ ذكرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أنه تم إبلاغ جميع المدارس بالدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات قاما، اليوم الثلاثاء، بإرسال خطابًا للمديريات في هذا الشأن.
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السيسي: مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم، وإنه لا مجال للصراع والحرب، مؤكدًا أن ثقته بشباب مصر لا حدود لها وأن نجاح منتدى الشباب في تحقيق أهدافه ظهر جليا بعد اعتماد قراراته دوليا. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الختامية ببنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، أن منتدى شباب العالم يرسل رسالة محبة وسلام لجميع شعوب الأرض، وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم بهذه الصورة المشرفة.
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مكافحة الكراهية والتطرف.. توصيات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ. ورحبت راغب في كلمتها خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، مقدمة الشكر للشباب الذين عملوا ليلا نهارا لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بهذه الصورة المشرفة. وقالت راغب، إن التجارب التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام تضيف لشعار المنتدى قيمة حقيقة هي الإنسانية، إلى جانب السلام والإبداع والتنمية "شعار المنتدى".
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التعليم العالي: مصر السابع عالميا في أبحاث تآكل الفلزات وحمايتها

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حصول مصر على المركز السابع عالميا في ا?بحاث العلمية الخاصة بتآكل الفلزات وحمايتها باستخدام مثبطات التآكل خلال الفترة من 2016 - 2018. وأشار عبد الغفار فى بيان أصدرته الوزارة اليوم، إلى أن نتائج منصة Scival العالمية، كشفت عن حصول الصين على المركز ا?ول، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، اليابان، المملكة المتحدة، كندا، وجاءت مصر في المركز السابع بفارق بسيط عن كندا.
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السيسي يوجه باستمرار الجهود للنهوض بالتعليم لدوره في بناء الإنسان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوي الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية، نظرا لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية، كما وجه الرئيس بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجتمع المصري في المجال الأكاديمي والعلمي، بهدف اكتشاف وصقل الأطفال والشباب النابغين في جميع التخصصات.
جامعة-القاهرة

إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات (THE) لعام 2020. وأشار تقرير تلقاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، إلى حصول جامعة القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 جامعة عالميا، تليها جامعتا المنصورة وقناة السويس من أفضل 200 جامعة عالميا، وذلك في تخصص & health clinical, pre-clinical، كما بلغ إجمالي عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها الجامعات المصرية 7 تخصصات.
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