قرار جمهوري بإنشاء «جامعة اللوتس» في المنيا الجديدة

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

وزير التعليم العالي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، صدور القرار الجمهوري رقم 631 لسنة 2019، بإنشاء جامعة اللوتس الخاصة بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، إذ ذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن القرار اشترط استكمال مقومات الجامعة البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة؛ لبدء الدراسة بها.

كما نص القرار على أن الهدف من إنشاء الجامعة الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية؛ لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل