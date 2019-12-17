مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

ديسابر

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".

وواصل مدرب بيراميدز، قائلا: "لاعبو الجونة قدموا مباراة قوية، ونجحنا في العودة في النتيجة لكن الأخطاء الدفاعية كلفتنا الهزيمة وفقدان 3 نقاط جديد، الجونة كان جيدًا في الناحية الدفاعية، ونجح في استغلال كل الفرص التي أتيتحت له". وعن مستقبله مع الفريق، أجاب: "استعد للمباراة المقبلة أمام المصري، خسارة مباراة